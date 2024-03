Groza, kaj so naredili finalistu šova Slovenija ima talent ...

Marka Stankovića so si mnogi zapomnili kot finalista šova Slovenija ima talent 2021, saj se je v finale uvrstil prav po zaslugi gledalcev, ki so mu namenili največ glasov. Takrat je povedal, da so zanj »talenti kot olimpijske igre« in da mu pomenijo veliko, z osvojenim denarjem pa bi brez pomislekov posnel album.

Mladi glasbenik prihaja iz Srbije, a se je v času epidemije preselil v Ljubljano, kjer že dlje živijo njegovi starši. Marko je že na avdicijskem nastopu šova Slovenija ima talent 2021 navdušil žirante in prejel štiri glasove za, njegov nastop pa so opazili tudi v Srbiji.

Tokrat se je oglasil na družbenih omrežjih in s sledilci delil novico, da YouTube blokira doseg nove pesmi Gde pristaju ladje in ne dovoli nikakršnih promocij, češ da gre za propagiranje nasilja in orožja. Spot je nastajal kar šest mesecev, ustvarjalci pa so vanj vložili ves svoj čas, denar in vso ljubezen.

»Eden tistih dni ... Slabe novice, zelo slabe novice ... Mislim, da še nikoli nisem naredil boljše pesmi in nikoli nismo naredili močnejšega videa, in to nam delajo. Potem pa naj nekdo reče, da živimo v demokraciji, da lahko vsak dela, kar hoče ... Že pet dni ne morem spati zaradi teh ljudi in ne morem verjeti, da takole uničujejo naš trud. Žalosten dan. Preklinjam, a tukaj ne smem, da me ne bi spet blokirali, ampak omenjam vašo mamo ...«

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekatere.«

»Namesto da bi se ukvarjali s preprečevanjem nasilja in vojn v svetu, sabotirajo promocijo videa, ki nosi protivojno sporočilo. Do kakšne ugotovitve pridemo?«

»Očitno sporočila niso razumeli. Ne skrbite, naredili boste še veliko lepih pesmi, v katerih bomo lahko uživali. Podpiram vas!«

»Video in pesem sta super, zelo mi je žal.«