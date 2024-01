Faust z druge perspektive (FOTO)

Koreografija in režija sta v rokah Edwarda Cluga, ki je ustvaril, kot pravi, »nedvomno največji baletni spektakel, kar je bilo kdaj uprizorjenih«, izvirna glasbena partitura Milka Lazarja pa ustvari presežen plesno-gledališki dogodek. K čarobnosti predstave svoje dodata še ekscentrična kostumografija Lea Kulaša in impozantna scenografija Marka Japlja. Faust je nadvse ambiciozen podvig – temačna in tragična zgodba, začinjena s črnim humorjem, podana v nizu navdihujočih odrskih trenutkov.

Zakonca Kučan, Milan in Štefka, sta že leta ljubitelja kulture in stalna obiskovalca Cankarjevega doma. FOTO: mediaspeed.net

Direktor SNG Maribor Danilo Rošker z ministrico za kulturo Asto Vrečko in koreografom Edvardom Clugom FOTO: mediaspeed.net

»Faust je moje nadaljevanje raziskovanja na področju narativnih sodobnih baletov. Z vsakim se poskušam oddaljiti od ustaljenega neoklasičnega baleta in ustvariti žanr, v katerem se sodobni balet prepleta z gledališčem v prepričljivo celoto. V tem primeru brez Goethejevega besedila, ampak z drugačnimi sredstvi in načinom. Cilj je enak – ponuditi gledalcu enako ali podobno izkušnjo, kot jo doživlja ob prebiranju romanov,« je ob uprizoritvi povedal Clug.