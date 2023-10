Slavna slovenska vplivnica si je privoščila dva naenkrat

Uspešna osebna trenerka in ena najbolj priljubljenih vplivnic Patricia Pangeršič je naredila velik korak. Nanj se je pripravljala več let, a zdaj je razkrila: »Osem let sem odlašala s tatujem in si zdaj privoščila kar dva!«

Številni so tako opazili njeno novo tetovažo, ki jo ima na hrbtu, in jo pohvalili.

Spomnimo: Patricia Pangeršič se je v začetku leta razveselila sinka. S partnerjem sta tako postala prvič starša in dobila malega Taia.