Drugi najlepši v državi je voda odnesla vse: zdaj prireja dobrodelni koncert

Avgustovska ujma je prizadela mnoge Slovenke in Slovence. Med tistimi, ki jim ni prizanašala, je bila tudi Aleksandra Matan iz Mengša, ki je na letošnjem izboru za miss Slovenije osvojila naziv prve spremljevalke.

»V avgustovskih poplavah nam je voda uničila kletne prostore. Bili so čisto zaliti, voda pa je odprla tudi vhodna vrata pritličnega stanovanja, kar pomeni, da je bilo v stanovanju toliko vode, kolikor jo je bilo zunaj, torej meter in trideset centimetrov. Voda je odnašala vse. Podirale so se omare, dedi in babi sta ostala brez oblek, čevljev, hrane, pohištva, stanovanja, praktično vsega. Poplavilo nam je tudi vseh 5 avtomobilov na dvorišču,« nam je povedala Aleksandra.

Ko so videli, kaj se dogaja, sploh niso imeli časa, da bi razmišljali, ampak so skušali čim več stvari premakniti v zgornje prostore, kjer je sama tudi prej živela. »Z balkona smo nemočno opazovali, kakšno moč ima narava in kako smo nemočni proti njej.«

Takoj, ko je bilo mogoče, so se doma lotili sanacije. V prvih dveh tednih so iz stanovanja vse odnesli na odpad, saj je bilo vse prepojeno z vodo in kurilnim oljem. Odstraniti so morali tudi parket in vinil, ki je bil položen. »Nazadnje smo se lotili še kleti, v kateri je bilo vsepovprek razmetano, kar smo imeli tam pospravljeno. Trenutno še sušimo prostore, ko pa bodo posušeni, se bomo lotili obnove.«

Sanacije so se lotili s pomočjo prijateljev in družine, za kar jim je Aleksandra neizmerno hvaležna. »Prišli so tudi prostovoljci, ki so hitro poprijeli za delo, da smo s skupnimi močmi odstranili vse, kar je bilo za stran. Na pomoč so priskočili tudi gasilci, ki so rekli, da takšne škode še niso videli pri nikomur. Res iskrena hvala vsem bližnjim, ki so nam pomagali v tistih dneh, ko smo pomoči največ potrebovali.«

Obnova bo dolgotrajna, stroški pa so veliki, zato se je Aleksandra odločila, da bo v ta namen priredila še dobrodelni koncert. Ker se sama ukvarja s solo petjem, bo to sredo, 18. novembra, v Športni hiša priredila koncert. »Vstopnine ne bo, vesela pa bom vsakega prispevka, ki mi bo malo pripomogel do mojega novega doma,« je dejala Aleksandra.