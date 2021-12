David, Lorella in Tinkara otrokom izpolnili želje

V prazničnih dneh je tudi celjsko nakupovalno središče Citycenter obiskal Božiček in vsem najmlajšim obiskovalcem pripravil darilca. Sprehodil se je po nakupovalnih ulicah, otroci pa so se z njim lahko fotografirali. Še posebno živahno je bilo minuli torek, saj so se v Celju mudili tudi ambasadorji dobrote in v okviru akcije Citycentrovo srce obdarili vse otroke iz rejniških družin iz širše celjske regije.

Otroške želje so bile raznovrstne in skromne.

V teh dneh se je namreč uspešno zaključila tudi akcija obdarovanja rejniških otrok in prav vsi so prejeli darila še pred božičnim večerom. Na dobrodelno akcijo so se odlično odzvali vsi ambasadorji dobrote, tako obiskovalci in zaposleni v celjskem Citycentru kot tudi znane medijske osebnosti. Letošnji akciji so se namreč pridružili pevka skupine Bepop Tinkara Fortuna ter televizijska voditelja David Urankar ter Lorella Flego, ki sta izpolnila vsak po tri novoletne želje otrok. »Na smrečici želja je bilo letos 43 risbic otrok iz rejniških družin, starih med pet in 10 leti. Vse praznične želje so bile zelo hitro izpolnjene, zato iskrena hvala vsem našim ambasadorjem dobrote.

Med ambasadorji dobrote je letos tudi David Urankar.

Otroške želje so bile raznovrstne in skromne. Zaželeli so si knjige, plišaste igrače in vedno popularne legokocke. Vsak bo poleg darila prejel simpatično Tinkarino knjigo Fortuna - Planet Iger,« je ob predaji daril centrom za socialno delo v širši celjski regiji povedala menedžerka centra Darja Lesjak. Dodala je: »Otrokom, ki niso med 'slikarji', pa smo že trinajsto leto zapored v okviru našega dobrodelnega sklada Citycentrovo srce podarili darilne bone Desetak.«