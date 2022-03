Bivši Ane Klašnja nič več samski? Odšel je na romatnični oddih (VIDEO)

Koreograf Miha Krušič, ki je polno zaposlen z novo sezono oddaje Znan obraz ima svoj glas, kjer nastopajoče pripravlja na plesni nastop, si je privoščil »romantični pobeg« na hrvaški obali.

Potem, ko je pred časom pojasnil, da se je za rešitev zveze z njegovo dolgoletno partnerko Ano Klašnja, s katero imata otroka, trudil in ga je ločitev močno prizadela, pa je, kot kaže, le našel nekaj, kar ga osrečuje.

Na instagramu je objavil videoposnetek s terase petzvezdničnega hotela v Rovinju s pogledom na morje in zapisal, da preživlja »best time«, torej najboljši čas, ter da je iz Ljubljane pobegnil na romantični oddih v Rovinj. Da so pred njimi lepi in sproščujoči dnevi, je mogoče sklepati tudi iz simbola srčka, ki ga je pripel ob objavi.

Ali je romantiko zganjal sam ali v dvoje, ne vemo, a smo v vsakem primeru tudi mi veseli, da je užival v srečnih trenutkih.

Cena nočitve na sobo v tem petzvezdničnem hotelu stane vse od 250 evrov do 1200 evrov na dan.