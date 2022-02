Bivši Ane Klašnja na robu solz: po ločitvi se mu je življenje zelo spremenilo

V oddaji Planet Vau na Planet TV je koreograf Miha Krušič, ki je do nedavno bil tudi soprog balerine in žirnatke šova Slovenija ima talent Ane Klašnja, iskreno spregovoril o očetovstvu in čustvih, s katerimi se sooča po razhodu. Dejal je, da je bila zanj najlepša novica, ko je izvedel, da bo postal oče, a hkrati najstrašnejša, ko si je moral zaradi razhoda deliti skrbništvo danes šestletnega sina Jaše.

»Največji problem sta bila prva dva dneva, ko Jaše ni bilo. Vmes sem pričel jaz hoditi ponj v šolo in ga voziti na treninge, da sem ga vsaj malo videl, ker nisem mogel zdržati. Zelo sem vesel, da ima bivša partnerka takšno službo, ki mi omogoča, da otroka vidim tudi v tednu, ki ni planiran zame. Problem je v tem, da otroka vidim kot del mene in jaz lahko z njim delam vse,« jena robu solz priznal Miha.

Iskreno je dodal, da ima velike težave sam s seboj takrat, ko njegovega otroka ni zraven: »Vse me boli. Postanem hipohonder. Preveč se osredotočim na sebe, kar ni prijeten občutek in ga ne privoščim nikomur.«

V intervjuju je dejal, da se je zelo trudil za rešitev zveze z Ano, kar mu žal ni uspelo.

»Sprejeti sem moral to odgovornost, da bom en teden imel otroka, drugi teden ne. In to je grozno. Nobenemu ne privoščim tega. Pri meni je minilo šest mesecev, preden sem nehal jokati v tistem tednu, ko ga ni bilo doma.«