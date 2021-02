Besede Nuše Rojs, zaradi katerih se boste naježili

»Ljudem ne paše, če je nekdo preveč širok, če je presuh. Ne paše jim to, ne paše jim ono. Ja, pa kaj zdaj, če si? Pa sej ne moremo biti vsi popolni, kako bi pa bilo če bi bili?« Tako se jezi mariborska pevka, model in zmagovalka v hrvaškem šovu Sanjski moški Nuša Rojs. Sreče tam ni našla, jo pa očitno ima precej na drugih področjih. Tudi zaradi vztrajnosti, ki se po njenih izkušnjah še kako izplača.



Pravi, da si vsi želimo biti ljubljeni, spoštovani in sprejeti v družbi ne glede na to, koliko trdimo, da nam je vseeno: »Čez čas res dobiš trdo kožo, ko se spravijo nate ne samo neke fizične osebe s kavča, ki nimajo kaj delat, ko se nate spravijo mediji, ko se ti zdi, da si sam, da te res nihče ne podpira. Ampak naj vas to na poti do ciljev ne ustavi.«



»Meni so rekli, da ne bom nikoli pevka, ker pojem na nos in nimam glasbene izobrazbe. Rekli so mi, da ne bom nikoli model, ker sem premajhna. Sem delala svoje, sem prodrla v glasbeno in modno industrijo,« se pohvali. Vsem, ki jo spremljajo, pa polaga na srce: »Ne dovolite, da vas negativa zlomi in zaustavi pri doseganju vaših ciljev. Požvižgajte se na negativo in samo dalje.«

