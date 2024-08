Arhitektka Petra Zakrajšek: Ko prideš kot ženska na gradbišče, doživiš marsikaj

Da bo nekoč arhitektka, je vedela že kot najstnica. Po vrnitvi iz Tokia, kjer je eno leto živela in delala, je leta 1999 v Sloveniji odprla biro, ki se danes lahko pohvali s številnimi mednarodnimi nagradami za inovativne in estetsko dovršene projekte na področju notranjega oblikovanja in arhitekture. Biro bo tako kmalu ujel 25. svečko delovanja, v teh letih pa je njegova ustanoviteljica doživela marsikaj.

Ste bili eden tistih otrok, ki že zelo zgodaj vedo, po kakšni karierni poti želijo stopati?

Pri 12 letih sem vedela, kaj si želim postati. To je bila posledica dveh naključij v mojem življenju. Prvo je to, da imata mama in oče dober občutek za estetiko. Drugo pa to, da je mama delala v arhitekturnem biroju, a ne kot arhitektka. Ena od njihovih arhitekt je oblikovala interier naše hiše in njeno delo se mi je že takrat zdelo vznemirljivo, lepo in zanimivo.

Vendar pa moram priznati, da je na tej moji karierni poti prišlo tudi do dvomov. Ko sem končala fakulteto, sem se vprašala, ali sem morda zgrešila profesijo. Potem pa je prišla Japonska ...