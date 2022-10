Anže Logar končno pokazal partnerico: to je povedala (FOTO)

V predsedniškem soočenju, ki ga je na Pop TV vodila Maja Sodja, so odpirali teme, pomembne za celotno družbo, in postavljali vprašanja, pri katerih so se pokazale razlike med kandidati in njihovimi osebnostmi. V njem je svoja mnenja predstavilo vseh sedem predsedniških kandidatov – Anže Logar, Nataša Pirc Musar, Milan Brglez, Janez Cigler Kralj, Vladimir Prebilič, Miha Kordiš in Sabina Senčar.

V zadnjem delu soočenja so v živo spregovorili tudi bližnji prijatelji, sodelavci, partnerji kandidatov in javnost je končno spoznala ženo Anžeta Logarja, ki se je v preteklosti spretno izogibala medijske pozornosti. Do zdaj je bil na sploh o svoji zasebnosti redkobeseden, saj svoje družinsko življenje skrbno čuva pred medijskimi očmi. Razkriva le, da ima dve hčeri in partnerico, s katero je že dvakrat prehodil španski Camino.

FOTO: Zaslonski posnetek

Njen nastop je bil tako redek trenutek, ko se je zavoljo svojega dragega izpostavila in povedala, da bi se kot prva dama posvetila predvsem socialnim tematikam, saj se sama ukvarja z ljudmi s posebnimi potrebami in so ji zato te teme blizu.