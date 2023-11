Presenetilo vas bo, kaj je tokrat pripravil Andrej Šifrer

Slovenski kantavtor, skladatelj in pevec Andrej Šifrer je lani praznoval častitljivo obletnico, 70. rojstni dan. V svoji neverjetno bogati in 50 let dolgi glasbeni zgodovini je obredel ves svet, sodeloval s številnimi glasbeniki, domačimi in tujimi, ter posnel lepo število plošč in skoraj 200 pesmi.

Gorenjski kantavtor se svoje glasbene poti vedno rad spominja z velikim nasmehom na obrazu, zgodilo se mu je namreč toliko stvari in spoznal je toliko ljudi, da bi lahko napisal zajetno avtobiografijo. A te po besedah glasbenika njegovi oboževalci ne bodo videli, saj nima prav nobene želje, da bi ljudje brali njegov življenjepis. Andrej se je namreč raje lotil kriminalke, čisto prave in menda prve glasbene pri nas.

Tako je te dni v svet poslal svoj prvenec z naslovom Volkovi, v katerem ima glavno vlogo Aleks Špiler, gre pa za prvo pop rock glasbeno kriminalko, ki bo bralce popeljala v svet zakulisja z vsemi bleščicami, ki jih ponuja slava, in temnimi platmi, ki so navadnim smrtnikom neznane.

»Aleks Špiler ni Andrej Šifrer, čeprav imava enaki začetnici, in pričujoča knjiga ni moj življenjepis. Zgodba o Volkovih bi se lahko tudi v resnici zgodila, kajti življenje je včasih bolj kruto od domišljije. Poj o nečem, kar je vredno poslušati, piši o tem, kar je vredno brati, in delaj to, o čemer bo vredno peti in pisati,« o svojem prvencu pravi glasbenik, ki ne skriva zadovoljstva ob vstopu v novo življenjsko obdobje.

Padci so naravni tok življenja

»Zgodba o Volkovih je zgodba o izmišljeni glasbeni skupini v resničnem svetu. Skupina je torej izmišljena, vse okoli nje pa ne,« pravi novopečeni pisatelj, ki nas je presenetil še z enim podatkom, in sicer resničnih ljudi v svoji kriminalni zgodbi ni poimenoval s pravimi imeni, edini, ki nosi svoje ime, je legendarni televizijski urednik in ustvarjalec Dušan Hren.

»Nisem navajal imen ljudi, ki bi jih lahko prizadel, saj ne igrajo najlepše vloge. To so ljudje, ki imajo danes svoje otroke in vnuke,« je povedal na predstavitvi romana Volkovi, v katerem sta se v središču zgodbe našla dva, še edina živa člana nekdaj priljubljene glasbene skupine, ki se srečata po smrti kolegov in začneta premišljevati o vrnitvi na glasbene odre. Aleks Špiler je torej rocker, ki je bil nekoč na vrhuncu slave, v trenutku, ko se knjiga začne, pa je povsem pozabljen.

Takšne situacije niso tuje niti našemu novopečenemu pisatelju, ki je poudaril, da je tudi sam doživel padce in da gre za naravni tok življenja, ki ni nujno slab. »Ko si na vrhu in imaš dvignjene roke, se ničesar ne naučiš. Ogromno pa se naučiš, ko si na tleh in pozabljen,« pravi Šifrer, ki je svoj prvenec napisal pred več kot desetimi leti, a je vmes nanj pozabil, ob tem pa je priznal, da so ga nekateri ljudje, ki so osnutek prebrali, s svojim odzivom razočarali.

Izmišljena skupina, prave skladbe

Leta pozneje se je kljub vsemu odločil, da bo ostal zvest samemu sebi in svojemu slogu, s katerim se je lotil svoje kriminalne zgodbe, in njegovo delo so z zanimanjem prebrali v založbi Didakta in ga izdali. »Še nikoli v življenju se mi ni dogajalo toliko različnih stvari kot pri 71 letih. Imam veliko nastopov, potem pa sledi še promocija knjige,« je navdušen glasbenik, ki meni, da pravemu umetniku nikoli ne sme zmanjkati dela.

Med drugim nam je še zaupal, da pripravlja dogodek na Slovenskem knjižnem sejmu, ki bo prihodnji teden potekal v Ljubljani, ob tem pa je seveda napovedal nastop Volkov, sicer izmišljene skupine, ki pa ima resnične skladbe. Šifrer nam jih je predvajal med predstavitvijo prvenca.

»Prišlo je do situacije, ko so v knjigi obstajali naslovi skladb, skladbe pa ne. Zato sem se lotil dela v obrnjenem vrstnem redu in za naslove, ki so obstajali v knjigi, ustvaril skladbe,« ponosno pove naš glasbenik. Bralci lahko prisluhnejo skladbam, saj so dostopne prek QR-kode, natisnjene na zadnji strani knjige, prva med njimi, okoljevarstvena Ustav'te svet, pa je tudi že na platformi youtube.