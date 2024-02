Andraž Hribar je dobil ganljivo sporočilo od svoje poslušalke. Tako se je odzval nanj

Spomnimo se simpatičnega mladeniča širokega nasmeha, ki je leta 1998 kot solist prvič pogumno stopil na veliki oder festivala Slovenska popevka in navdušil občinstvo s pesmijo Ne jokat', lubika. Zasedel je drugo mesto in prejel nagrado za najboljšega debitanta. Danes, po 26 letih, njegova Lubika še vedno vžge.

»Pred časom sem v inbox dobil ganljivo sporočilo. Z vsem spoštovanjem in dovoljenjem avtorice zapisa ga objavljam v celoti,« je glasbenik zapisal na svojih omrežjih in objavil ganljivo sporočilo.

»Pozdravljen, Andraž. Najprej iskrene čestitke ob izidu novega albuma. Veseli me, da nas še vedno hraniš s svojim ustvarjanjem. Hvala ti. Ne morem si kaj, da ti ne bi napisala tegale pisma.«

»Pred 26 leti sem v gimnaziji spoznala svojega moža. Bil je bobnar v bendu, ki je potreboval pevko – mene. Kmalu sva postala par in čez manj kot dve leti sva dobila sina. Jaz mlada mamica v 3. letniku gimnazije, on študent, sva zaživela na svojem. Bend je šel svojo pot, midva svojo … Prvič sva te videla na Slovenski popevki leta 1998, pozneje v oddaji Orion. Možu je bilo hitro jasno, da si mi zelo všeč. Tvoja glasba, seveda.«

»In ko je izšel prvi album, mi ga je podaril za rojstni dan. Na tem albumu je skladba Ne jokat', lubika. Čez nekaj dni bo 26 let, odkar sva skupaj, in 23 let, odkar me ne kliče po imenu, ampak lubika. V teh letih sva dala skozi vse mogoče. Dobila še tri otroke, doživela najlepše in najbolj bedne trenutke, ki jih daje življenje. Letos sva bila celo tako daleč, da sva bila prepričana, da ne bova dočakala 26. obletnice. Ampak vsakič, ko sva na dnu in se zdi, da ne bova zmogla dalje, moj mož poišče tvoj CD in zavrti skladbo Ne jokat', lubika. Vedno vžge. Dragi Andraž, hvala. Iz srca.«

Povabil ju je na koncert

Glasbenik se je odzval in pesem, tudi po njuni zaslugi, objavil na youtubu. »Vedno sem hvaležen ob kakšni tako navdihujoči zgodbi, veliko mi pomeni in počaščen sem. Zato sem pesem tudi objavil in ju povabil na poseben koncert, ravno ob valentinovem, 15. februarja. Žal ne utegneta, a bosta prišla marca, ko imamo večji koncert v Ljubljani, ki se ga s fanti iz benda že prav veselimo, saj v tem koncu že dolgo nismo nastopali,« pravi Andraž.

In glej ga, zlomka, čudna so ta naključja, kmalu po objavi je dobil še eno sporočilo. »Ravno sem dobila obvestilo, da je bila Lubika objavljena na youtubu. In to danes, na možev rojstni dan. Zdaj sediva tu na kavču, utrujena od streženja gostov in oba ganjena poslušava Lubiko. Kot bi jo slišala prvič. In naju je odnesla daleč nazaj, v ene lepe čase,« je pisalo.

»Veselim se, da par spoznam tudi v živo, obenem pa sem ganjen, saj je Lubika zame zelo posebna in dragocena pesem,« je še povedal glasbenik, ki je lani izdal novo ploščo Neskončno, s katero obuja nostalgične spomine.