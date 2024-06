Ana Praznik razkrila, kaj se je članom skupine Bepop dogajalo po smrti Nejca (VIDEO)

Letos bo minilo že 22 let od tragične smrti Nejca Erazma, člana najstniške skupine Bepop. Takrat so bila srca oboževalcev zlomljena, preostali člani pa so se odločili, da Nejcu v spomin nadaljujejo z ustvarjanjem pop uspešnic. Ana Praznik je zdaj v podkastu z Ireno Jovevo razkrila, kaj se je četverici dogajalo po Nejčevi smrti.

»Kadarkoli smo se mi štirje dobili, kjerkoli je to bilo, ali je bilo to zunaj, ali je bilo to notri, v kakšni dvorani, na kakšnih treningih ... Vedno je priletela čebela,« pripoveduje Praznikova in dodaja, da se je to dogajalo tudi denimo v kakšnih kletnih prostorih brez oken. Kot se spominja, so se sčasoma v takšnih trenutkih le še spogledali, saj so bili vsi enakih misli – pokojni prijatelj je bil še vedno z njimi.

Kot je še dejala Ana, jih je omenjena čebela spremljala približno pol leta, in sicer vsakič, ko so bili skupaj. »Na trenutke je bilo malo 'spooky' (strašljivo op. p.), ampak hkrati pomirjujoče,« je še dejala.