Za dva evra ponujali izgubljene kovčke z brniškega letališča

Bralec nas je opozoril na svojevrsten 'nateg' na družabnem omrežju. Lažna Facebook stran, ki se imenuje letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, namreč sporoča, da razbremenjuje svoje skladišče in prodaja izgubljeno prtljago za dva evra. »Vsi kovčki so napolnjeni z različnimi stvarmi in elektroniko. Dostava po vsej državi. Ponudba velja samo na spletu, in sicer do konca meseca,« so sporočili na njihovem uradnem Facebook profilu.

Ob tem dodajajo, da je prtljago, ki je bila v skladišču več kot eno leto, treba odstraniti. No, na letališču so se odločili, da blaga ne bodo odstranili, ampak ga bodo prodali.

Takšno vsebino kovčka naj bi si kupci obetali, pravijo lažni profili. FOTO: Zaslonski Posnetek

Že mnogokrat smo pisali, da je pri spletnem nakupu treba biti previden. Vedno se prepričajte o verodostojnosti pošiljatelja in preverite url naslov strani, ki izdelek prodaja. Če se ponudba sliši več kot odlična, potem raje podvomite vanjo. Prav tako ne razkrivajte svojih podatkov.

Pod omenjenim oglasom so se zvrstili komentarji lažnih profilov s fotografijami mamljive vsebine kovčkov. V polomljeni slovenščini so poročali o tem, da so plačali le dva evra, prejeli pa poln kovček oblek luksuznih blagovnih znamk, elektronike in podobno ...

Ali je kateri od Slovencev nasedel ponudbi, ne vemo.

Preveč mamljiva ponudba za dva evra? FOTO: Zaslonski Posnetek

Na brniškem letališču opozarja na prevaro

S Fraport Slovenija so nam na vprašanje, ali so seznanjeni z omenjenim facebook profilom, na katerem oglašujejo prodajo izgubljene prtljage za dva evra, odgovorili pritrdilno.

Lažni profil se lahko blokira

Spletni uporabniki večinoma hitro prepoznajo lažne profile, zato je dobro, da oškodovano podjetje o tem tudi opozorijo ali pa podjetje pokličejo, če niso prepričani, ali je oglas verodostojen.

Kot pravijo na Fraport Slovenija, je bilo tako tudi v tem primeru, ki ga omenjamo. »Za opozorila uporabnikov družbenih omrežij smo izjemno hvaležni, saj lahko na takšne vsebine hitro reagiramo in opozorimo tudi druge uporabnike ter tako prispevamo k temu, da lažni profil družbeno omrežje blokira. In tako je bilo tudi v tem primeru, saj lažna spletna stran ni več dosegljiva.

Kaj storijo z najdeno prtljago?

Pravijo, da prtljage, ki nima lastnika, niso nikoli prodajali ali podarjali v dober namen, zato pa vložijo vse napore za iskanje lastnika.

»Na ljubljanskem letališču so primeri, ko se prtljaga zaradi prepolnega prtljažnega prostora ne naloži na letalo, redki. Zamujena prtljaga se pošlje za potnikom na namembno letališče s prvim razpoložljivim letom. Največkrat je v našem skladišču zamujena prtljaga ob prihodu letala, ko potniki ugotovijo, da prtljaga ni prispela z istim letalom. A ta se zagotovo ne kopiči, kot navajajo v lažnem profilu. Ko se prtljaga najde v centralnem sistemu za iskanje prtljage, se pošlje na ljubljansko letališče in dostavi potniku ali pa jo potnik prevzame sam na letališču. Če potnik prtljage ne dvigne, se ta zavede v centralni sistem za iskanje prtljage kot najdena prtljaga brez lastnika.«

Kaj se zgodi s prtljago, če je lastnik ne prevzame?

»Prtljaga se varnostno pregleda in shrani v skladišču. Če se lastnik ne javi v roku petih dni oz. prek centralnega sistema ne prejmemo podatka, da je taka prtljaga na drugem letališču prijavljena kot pogrešana, se prtljaga pošlje nazaj na letališče od koder je prispela na ljubljansko.«

V izogib zapletom potnikom svetujejo, da svojo prtljago vedno označijo s svojimi kontaktnimi podatki, ki so v pomoč pri iskanju in pošiljanju prtljage lastniku.

Brniškemu letališču se za leto obeta 20-odstotna rast potniškega prometa Prek brniškega letališča je sicer v prvih 11 mesecih lani potovalo 1,18 milijona potnikov, kar je 30 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2022. V celotnem lanskem letu v družbi Fraport Slovenija pričakujejo več kot 20-odstotno rast potniškega prometa. Letos se bo število potnikov po napovedih povečalo za približno desetino.

Ste tudi vi opazili prevaro na družabnih omrežjih? Kontaktirajte nas.