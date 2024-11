Tisoče Slovencev bo od Volkswagna prejelo odškodnino: toliko jim bo kapnilo zaradi prevare z izpusti

Po skoraj sedmih letih od začetka kampanje preVWara in vložitve tožbe proti VW so slovenski kupci prirejenih volkswagnov dosegli poravnavo. »Kot udeleženca oz. stranko v postopku vas obveščamo, da boste prejeli kupnino za vašo terjatev v znesku, ki je naveden v nadaljevanju. Višina kupnine je dokončna,« so našega bralca Darka danes obvestili pristojni.

Pot do poravnave ni bila preprosta. Slovenija v času vložitve naše tožbe še ni imela zakona, ki bi omogočal kolektivne tožbe, zato so morali za slovenske potrošnike iskati pravico na nemškem sodišču. 28. marca 2018 je družba myRight pri deželnem sodišču v Braunschweigu vložila skupno tožbo s 6066 zahtevki slovenskih strank.

Deželno sodišče v Braunschweigu je sodišče, na območju katerega ima VW svoj sedež. Na tem je myRight vložil tudi večino drugih tožb proti VW. Za utemeljitev »slovenske« tožbe je moral myRight predložiti tudi pravno izvedensko mnenje, s katerim se dokazuje, da obstaja velika verjetnost, da imajo številni oškodovanci v skladu s slovensko zakonodajo odškodninske zahtevke do VW.

Vztrajanje kljub sodnim zavrnitvam

VW se je sprva branil z lastnim pravnim izvedenskim mnenjem, v katerem je zatrjeval, da v skladu s slovensko zakonodajo ne obstajajo nikakršni odškodninski zahtevki.

Poleg tega je VW ugovarjal, da so bili prenosi odškodninskih zahtevkov na družbo myRight neveljavni zaradi kršitve nemškega zakona o pravnih storitvah. Ta ugovor je VW uveljavljal tudi v vseh drugih tožbah, ki jih je vložil myRight.

MyRight je v vseh tožbah že od začetka trdil, da so ugovori VW neutemeljeni, vendar so v vseh tožbah zoper VW prvostopenjska sodišča sledila argumentom VW ali pa so navedla, da bodo počakala na pojasnila Zveznega vrhovnega sodišča (najvišjega civilnega sodišča v Nemčiji).

V eni od skupinskih tožb so tako morali iti skozi vse stopnje do Zveznega vrhovnega sodišča, ki je leta 2022 potrdilo veljavnost prenosa zahtevkov. Še vedno pa takrat ni bilo odločeno, ali so slovenski oškodovanci upravičeni do odškodnine in v kakšnem obsegu.

Prelomna odločitev Zveznega vrhovnega sodišča

Zaradi obrambne strategije VW, ki se z vsemi razpoložljivimi sredstvi bori proti potrošniškim zahtevkom, popolne dokončne razjasnitve vprašanj v slovenskem pravu in zaključka postopka na vseh stopnjah ni bilo mogoče pričakovati pred letom 2029/2030. Ob upoštevanju negotovih možnosti za uspeh in predvsem tveganja, da bodo tožniki morda sicer zmagali v sodnem sporu, pa kljub temu ne bi prejeli nobenega plačila, je bila sklenitev poravnave boljša rešitev.

V eni od skupinskih tožb so morali iti skozi vse stopnje do Zveznega vrhovnega sodišča. Simbolična fotografija. FOTO: Denis S/shutterstock

»Če se izrazimo jasno: obstajalo je precejšnje tveganje, da brez poravnave ne bi prejeli nobenega izplačila za zahtevke. Glede na navedeno smo zelo zadovoljni, da nam je z družbo VW uspelo doseči poravnavo in da boste prejeli izplačano kupnino za terjatev,« so sporočili zastopniki bralca Darka.

Informacija o kupnini za terjatev našega bralca

V Sloveniji ni odločitve vrhovnega sodišča v zvezi z afero VW in emisijami, zato so merila za razdelitev zneska poravnave in posledično kupnine za terjatev temeljila na nemški poravnavi, ki jo je doseglo nemško združenje potrošnikov.

Tudi ta poravnava je bila sklenjena, preden je v Nemčiji obstajala sodba vrhovnega sodišča. Pri tem so bila odločilna merila model vozila, modelno leto in datum nakupa.