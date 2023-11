V Ljubljani najprej zarisali parkirišča, pozneje obrisali: razlog pa neverjeten (FOTO)

Na nas se je obrnil bralec, da so nedavno na Sattnerjevi ulici v Ljubljani na Viču dodali oziroma zarisali plačljiva parkirna mesta na cestišču, da bi kmalu zatem talne oznake parkirišč spet odstranili. »Na Sattnrjevi ulici sta bili po dve parkirni mesti označeni na cik-cak in s tem močno otežili promet, če so bila mesta zasedena. /.../ Zakaj so se na MOL prvotno odločili za postavitev parkirišč in kdo bo odgovarjal za nestrokovne spremembe in nastale nepotrebne stroške,« je zanimalo bralca.

Poleti namestili osem parkirnih mest cik-cak

Z Mestne občine Ljubljana (MOL) so nam dejali, da so letos poleti podlagi številnih opomb občanov, ki so se nanašale na prometno varnost in parkiranje na Sattnerjevi ulici ter tudi drugih ulicah na tem območju Rožne doline, dopolnili prometno ureditev.

»Občani so izpostavljali občutek nevarnosti zaradi prevelikih hitrosti vozil in napačno parkiranih vozil ter poudarili, da je parkirnih mest premalo. Veliko pobud smo prejeli tudi s strani Osnovne šole Vič v zvezi z zagotovitvijo varne hoje in kolesarjenja učencev. Pobude je podprla tudi Četrtna skupnost Rožnik. Zato smo na širšem območju postavili parkomate, dodali parkirna mesta ter označili površine za kolesarje in površine za pešce. Med drugim smo dopolnili prometno signalizacijo tudi na Sattnerjevi ulici, na kateri smo zarisali osem parkirnih mest izmenično na obeh straneh vozišča (cik-cak),« so navedli.

Dodajajo, da je bila izvedena prometna ureditev »skladna z vsemi načeli trajnostnega urejanja prometa v urbanem prostoru. Vsi prometni udeleženci so imeli stalno zagotovljeno prevoznost, avtomobilski promet se je moral odvijati počasi, zaradi česar je bila izboljšana varnost v prometu.«

Vozniki so med seboj verbalno obračunavali

Kmalu se je izkazalo, da parkirišča niso rešila težave, temveč so jih le še poglobile. »Izvedenemu ukrepu so občani izrazili nasprotovanje, predvsem zato, ker so vozniki nasproti vozečih vozil na ožinah med seboj verbalno obračunavali, ne pa iskali dogovor z odstopanjem prednosti.«

MOL je iz mnenja četrtne skupnosti razbrali usklajeno mnenje večine občanov, zato je v odgovoru sredi oktobra predlagal več možnosti ureditev in nato prejeli sklep Četrtne skupnosti Rožnik, v katerem so navedli svojo izbiro, tj. da se na Sattnerjevi cesti ohrani dvosmerni promet, na obeh straneh vozišča pa se zariše kolesarske pasove, brez ureditve parkirnih mest.

O »nestrokovnih odločitvah«

Na MOL vsakodnevno prejmejo številne pobude glede ureditev cest in javnih površin, kar je bilo prvotno tudi namen postavitve parkirišč na Sattnerjevi ulici.

»V iskanju najustreznejših rešitev preverimo različne vidike posameznega predlaganega ukrepa, se posvetujemo z različnimi deležniki in strokovnimi službami - npr. četrtno skupnostjo, Mestnim redarstvom in Policijo, okoliškimi stanovalci in uporabniki prostora. Kljub temu se včasih po izvedbi izkaže, da je nasprotovanje dotičnemu ukrepu večje od prvotno izpostavljene problematike. Za neke ukrepe se dejanska učinkovitost ali uporabnost izkaže šele po preizkušnji v praksi. Ne gre torej za 'nestrokovne posege', temveč za prilagoditve na podlagi evalvacije oz. ugotovitve dejanskega stanja po izvedbi. Zavedamo se, da z vsemi ureditvami nikoli ne bodo prav vsi zadovoljni, vendarle pa je naše vodilo zadovoljiti čim več občanov in uporabnikov prostora, pri čemer sledimo sprejetim strategijam in usmeritvam s ciljem razvoja in spodbujanja trajnostne mobilnosti, izboljšanja varnosti v prometu, izvajanja učinkovitih prometnih rešitev, kakovostnega urejanja prostora in drugo,« so dejali na MOL.

Kolikšni stroški so nastali pri novi prometni ureditvi, na MOL še nimajo natančnega obračuna, dodajo pa, da so bila dela izvedena v sklopu rednih vzdrževalnih del.

