Imate lepšo kot Branka? Pokažite nam jo (FOTO)

V mnogih državah po svetu zadnji dan oktobra obeležujejo noč čarovnic. Na predvečer vseh svetih se našemijo v duhove, čarovnice, pošasti in druge strašljive like, otroci pa tudi v najljubše risane in druge junake. Tudi domove ljudje okrasijo s strašljivimi dekoracijami, manjkati pa ne smejo izrezljane buče, v katere vtaknejo sveče.

Predvsem slednje zadnja leta postaja vedno bolj priljubljeno tudi pri nas. Še posebej otroci radi dolbejo in režejo buče, početje pa je zabavno tudi za odrasle.

V uredništvo smo prejeli kar nekaj fotografij čudovitih buč, ki so jih ustvarili Marjana, Urška, Vladimir in Branka z družinami in prijatelji. Čeprav nihče od njih noči čarovnic zares ne praznuje, pa si z rezljanjem buč popestrijo kakšen dan krompirjevih počitnic.

»Sosed nam je podaril buče, semena smo popražili in pozobali, buče pa bodo nekaj časa služila kot okras, nato jih bomo nesli v gozd živalim,« je ob fotografijo zapisala bralka Marjana in dodala, da so se z družbo med rezljanjem odlično zabavali. »Ustvarjalno počitniško popoldne,« pa je svojo fotografijo naslovila Urška.

Prvi poskus rezljanja buč je uspel. FOTO: Bralka Branka

Ustvarjalno počitniško popoldne. FOTO: Bralka Urška

Če pri roki ni buče, pride prav tudi melona. FOTO: Bralec Vladimir

Ste se tudi vi zabavali z rezljanjem buč? Pošljite nam fotografije.