Kupil je izvod časopisa in ji pustil sporočilo, ki jo je pretreslo

V Ljubljani je na ulicah moč srečati Kralje ulice, ki prodajajo istoimenski ulični časopis. Mnogi prodajalce poznajo, z njimi prijetno pokramljajo, tudi kakšen izvod kupijo. Pogosto so prodajalci prijazni in šaljivi, a ko slišimo njihove zgodbe, kaj vse na ulici doživljajo, smo žalostni. Ne gre le za neprijetne poglede ali kakšno neprimerno besedo.

Bralci ste nas opozorili na zgodbo prodajalke uličnega časopisa, ki so jo objavili na uradnem facebook profilu Kraljev ulic.

Čakal jo je pri avtu

»Prepričana sem bila, da sem po dolgih letih ponujanja časopisov dobila trdo kožo in da sem postala imuna na razne ponižujoče izjave, a me je sporočilo, ki ga prilagam, presunilo,« pripoved začenja prodajalka časopisa. Sporočilce je bilo na drobno zvito, predal pa ji ga je gospod, ki je kupil tekoči izvod. Zapisal ji je: »Dam ti 50 evrov za hitri f** in s** v avtu. Pridi za menoj.«

»Bilo je ponižujoče in žaljivo. Razburilo me je in komaj sem zadrževala jezo. Dodatno me je pa podžgalo dejstvo, da me je gospod čakal pri avtomobilu dobro uro, kljub temu da je videl, da se ne zmenim zanj in se še naprej trudim za majhen, a pošten zaslužek. Predvsem pa se držim načela ravnaj z drugim tako, kakor bi si želela, da on ravna z menoj. A očitno nimamo vsi istih načel,« je jasna.

Vse več takšnih ponudb

Žalostno je, da očitno ne gre za osamljen primer. Prijatelj ji je namreč dejal: »"Veš, to delo, ki ga opravljaš, in tovrstne ponudbe, gredo z roko v roki v očeh nekaterih." V mojih očeh je to povsem nesprejemljivo. In takih ponudb je iz dneva v dan več.«

