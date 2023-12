Če paketa niste naročili, ga nikar ne prevzemajte od poštarja! Gre za popolno prevaro (FOTO)

V preteklih dneh se je število prevar, povezanih s prejemom paketov z zahtevano odkupnino, drastično povečalo. Kot so na opozorili bralci, so mnogi postali žrtve goljufij, ko so naivno prevzeli pakete.

Objavljamo zapis Nastje na Facebooku: »Sedaj so začeli pošiljati 'fejk' pakete, čeprav nič ne naročiš, ampak če nisi pazljiv, se vseeno zgodi, da pač prevzameš, ker misliš, da je mogoče naročeval partner/mama/oče … Cena paketa je 48 evrov, od znotraj pa copati, ki jih po domače rečeno kupiš v trgovini Pepco za 3 evre. Pošiljatelj paketa naj bi bil international s.r.o. Spodaj kao kontakt za pritožbe, stran sploh ne obstaja. Zgleda da moramo biti pazljivi res na vsakem koraku. Še bolj pa me zanima, od kot jim podatki posameznika …«

Spet drugi uporabnik je na Facebooku opisal, kako je bil zaradi goljufov na tak način ob 50 evrov. »To se je pripetilo danes. V moji odsotnosti je poštar dostavil na moj naslov paket v vrednosti okoli 50 evrov, ki ga je moja 83 let stara mati prevzela in v dobri veri, da gre za paket zame, ki sem ga sam naročil, tudi plačala," je zapisal in dodal, da sam tega paketa ni naročil, ko ga je odprl, pa je bil v njem cenen kitajski prenosni grelec: »Seveda se ne da nič rešiti, ker mojstri pošljejo zadevo brez naslova in če ujamejo žrtev nepripravljeno, kot je bila moja mati, se zadeva perfektno zlije v popolno prevaro.«

Oglasili pa so se še drugi, ki trdijo, da se jim je zgodilo podobno. Obrnili smo se tudi na Pošto Slovenije, njihove odgovore še pričakujemo.

Ste tudi vi bili žrtev podobne prevare? Kontaktirajte nas.