Zaračunali celomesečno naročnino na mobilni paket, a jo je prekinila deset dni prej! AKOS in ZPS odgovarjata ...

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Mojca, ki je pri slovenskem operaterju sredi meseca februarja (konkretno 19.2.) prekinila naročnino na mobilni paket. Ko je dobila februarski račun, jo je presenetilo, ker ji je bila zaračunana naročnina za celotni februar.

Deset dni do konca meseca, ko je naročnino že prekinila, so ji le-to vseeno zaračunali, kar je vidno na spodnji fotografiji.

Zaračunana celomesečna naročnina FOTO: Bralka Mojca

Zato je bralka Mojca vložila pritožbo, spodaj lahko preberete odgovor operaterja.

Odgovor operaterja FOTO: Bralka Mojca

Na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) ter na Zvezo potrošnikov Slovenije smo naslovili vprašanje, ali je politika operaterja skladna z zakonodajo oziroma ali lahko potrošnik takemu odgovoru operaterja pravno oporeka.

»Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v zvezi z vašim vprašanjem sporoča, da je po Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) pristojna za reševanje sporov med uporabniki elektronskih komunikacij in operaterji. Skladno s tem zakonom tudi odloča v primerih, ko se uporabniki z vložitvijo spora zoper operaterja obrnejo nanjo. Posledično agencija ne more javno pojasnjevati konkretnih primerov, dokler ne odloči s pravno veljavnimi sredstvi.

Glede možnosti, ki jo imajo operaterji skladno z zakonodajo v situaciji, o kateri sprašujete, pa agencija lahko pojasni, da v zakonu, ki to področje v Sloveniji ureja, torej v ZEKom-2, ni določb, ki bi urejale zaračunavanje storitev znotraj odpovednega roka. To pomeni, da zakon operaterjev ne omejuje pri tem, ali mesečno naročnino zaračunajo za celotno obračunsko obdobje, četudi ga stranka prekine pred iztekom meseca. Nekateri operaterji zato ob prekinitvi naročniškega razmerja naročnino zaračunajo za celotno obračunsko obdobje, v katerem je bila odpoved naročniškega razmerja podana, uporabnik pa lahko do konca tega obdobja storitve tudi koristi. Operaterji to praviloma urejajo v svojih Splošnih pogojih. Ob podpisu naročniške pogodbe med stranko oziroma uporabnikom in operaterjem pride do vzpostavitve naročniškega razmerja, ki ga poleg zakonskih urejajo tudi določbe pogodbe, splošni oziroma posebni pogoji poslovanja operaterja ter veljaven cenik. V kolikor je uporabnik s pogoji prenehanja naročniškega razmerja ustrezno seznanjen ob sklenitvi pogodbe in je nanje pristal, potem z vidika določil v ZEKom-2 operater strošek mesečne naročnine lahko zaračuna za celotno obračunsko obdobje.

Agencija ob sklenitvi naročniške pogodbe svetuje uporabnikom vselej tudi seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja operaterjev in cenika. Prav tako agencija dodaja, da se lahko uporabnik, ki se s pojasnilom operaterja po vloženi reklamaciji ne strinja, skladno z ZEKom-2 obrne na agencijo z vložitvijo predloga za rešitev spora, in sicer v 15 dneh od vročitve operaterjevega odgovora. Postopek je za uporabnika brezplačen, kako to stori in kako postopek poteka, je opisano v dodanih povezavah,«nam je odgovorila svetovalka direktorja za odnose z javnostmi AKOS Lidija Pak Horvat.

Zveza potrošnikov Slovenije

Pravna služba Zveze potrošnikov Slovenije pa nam je odgovorila sledeče: »Potrošnik se ob sklenitvi naročnine na storitve mobilnega operaterja strinja tudi s splošnimi pogoji. Če je v njih zapisano, da potrošnik ob prekinitvi naročnine pred potekom obračunskega obdobja (npr. sredi obračunskega meseca), načeloma velja, da se je potrošnik s temi pogoji tudi strinjal.

Res pa je, da tovrstna praksa do potrošnika ni najbolj prijazna, lahko rečemo, da tudi ne poštena. Potrošnik je namreč v tem odnosu pogodbeno šibkejša stranka, zato ocenjujemo takšno prakso kot krivično do potrošnika. Operater bi namreč lahko ob prekinitvi preveril dejansko porabo in na podlagi tega izdal ustrezen račun.«