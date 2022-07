Bralka Zlata ogorčena: Razmere v porodnišnici so grozne

Na nas se je obrnila bralka Zlata, ki nam je ob dnevih, ko so termometri zaznali več kot 35 stopinj Celzija, zapisala, da so zaradi peklenskih temperatur razmere v kranjski porodnišnice neznosne. »Mamice se kuhajo in zraven zaposleni.«

Preverili smo, kaj na to odgovarjajo v kranjski porodnišnici in kako je v drugih porodnišnicah. Nekatere so prijetno klimatizirane, drugod so odvisni od narave, koliko se čez dan ohladi, zato upajo na skorajšnjo energetsko prenovo porodnišnic, če jih bo ministrstvo za zdravje vsaj tokrat uslišalo.

Porodnišnica Kranj: »Žal se moramo strinjati z vašo bralko. Res je, da so temperature v prostorih bolnišnice precej visoke in je zato bivanje v bolnišnici manj prijetno. Si pa zaposleni prizadevamo, da našim pacientkam v danih razmerah bivanje v naših prostorih kolikor toliko olajšamo. Vodstvo bolnišnice si že dobrih 10 let prizadeva, da bi bila bolnišnica obnovljena in energetsko sanirana, a vsa ta leta nismo naleteli na razumevanje na ministrstvu za zdravje. Nazadnje smo lansko leto pripravili vso potrebno projektno dokumentacijo ,vključno z gradbenim dovoljenjem za prenovo bolnišnice, a nas ministrstvo ni uvrstilo na seznam bolnišnic, v katerih se bo izvedla prenova. Kot razlog so navedli previsoko vrednost predvidene investicije. Tako si sedaj prizadevamo, da bi prepričali novo ekipo na ministrstvu, da bi v prihodnjem letu vendarle izvedli vsaj energetsko sanacijo s prenovo bolnišničnih oddelkov, in upamo, da bomo tokrat uspešni.«

Porodnišnica Ljubljana: »V resnici, kot se reče, 'na zahodu nič novega'. Tudi letošnje poletje je pri nas vroče in soparno. Zgodba se pač ponavlja iz leta v leto, parcialne rešitve so nekoristne in odveč, sistemske rešitve pa ujetnice menjajočih vlad, zdravstvenih politik in večnega lovljenja denarja. Ko je denar (v času konjunkture ali tiskanja denarja), so cene nespodobne in prisotno je kritično pomanjkanje izvajalcev, ki imajo preveč dela, postopki izvedbe pa ves čas neskončno dolgi. Ko ni denarja (recesija, kriza ali pač zgolj uperjenost proti zdravstvu), pa v resnici ne zaposlujemo, ne vzdržujemo in ne investiramo. Trenutno čakamo na energetsko sanacijo porodnišnice, ki bo, ko bo, in upamo, da bo enkrat sistemsko rešila probleme ohlajevanja pri nas. Rešitev? Morda, da se enkrat iskreno vsi skupaj zavemo, da smo na isti barki in ne pomaga, če eni gradijo, drugi pa rušijo in potem na časovni premici obratno ter znova in znova. Če barka potone, bomo pač potonili vsi …«.

Porodnišnica Nova Gorica: »Kljub vročini zunaj so bile temperature na porodniškem oddelku naše bolnišnice zmerne, po preverbi se mamice niso pritoževale nad vročino. Veliko si obetamo od energetske sanacije bolnišnice.«

Porodnišnica Postojna: »Razmere so ugodne, naši prostori so klimatizirani. Po povratnih informacijah naših pacientk so z bivanjem in oskrbo pri nas zadovoljne.«

Porodnišnica Slovenj Gradec: Na srečo s tem nismo imeli težav. Sobe za porodnice so nove, hlajenje je centralno uravnavano in tako letos še nismo imeli težav z zagotavljanjem primerne temperature.

Na vprašanja nam niso odgovorili iz porodnišnic Trbovlje, Ptuj, Novo mesto, Murska Sobota, Maribor, Jesenice, Izola, Celje in Brežice.

