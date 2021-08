Bralec Rajko klical na inšpektorat, a prijavo lahko da le v času dveh ur na dan

Rušenje Roga jezi bralca, skušal je priklicati inšpekcijo, ampak ... FOTO: Bralec Rajko

Rušenje Roga, ki povzorča dim naokoli. FOTO: Bralec Rajko

Bralecse je obrnil na nas po prizoru, ki se je dogajal v središču Ljubljane na območju nekdanje tovarne Rog. »Rušijo v Rogu na Trubarjevi in vsa okolica je ob vetru v prahu, tako da ne moreš biti niti zunaj, niti imeti bilo kaj odprto. Praši se vse do Zmajskega mosta. Sicer polivajo z vodo, ampak učinek je isti kot, da bi požar gasil s kanglico. Klical sem na Okoljski inšpektorat okoli 12. ure in dobil odgovor, da naj pokličem v ponedeljek ali sredo med 9. in 11. uro, ko so uradne ure. Ne vem ali se država dela norca iz nas. Se ne čudim, da je toliko odpadkov v naravi.«Torej zadevo bo lahko prijavil, ko bo morda ta že mimo. Uradne ure pa le po dve uri v ponedeljek in sredo...