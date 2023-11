Bralec očita, LPP mu odgovarja: Milijonskih mest ni moč primerjati z Ljubljano

Na nas se je obrnil bralec, ki opaža, da je med epidemijo covida Ljubljanski potniški promet (LPP) ustavil vse nočne linije po Ljubljani. Zdaj, ko epidemije ni več, pa avtobusi še vedno ne vozijo: »S tem smo eno izmed redkih evropskih glavnih mest, ki nima nočnega javnega prevoza in so prebivalci primorani hoditi peš, plačati denar taksistom, ki radi dvigujejo svoje cene, ali se domov odpravijo s kolesom.«

Piše, da je ponoči veliko študentov, ki se vračajo z zabav, in ker nimajo druge možnosti prevoza, nekateri posežejo po kolesih ali pa celo po avtomobilih, kar je lahko izjemno nevarno: »Osebno mislim, da bi se s ponovno uvedbo nočnih linij izboljšala kvaliteta življenja v Ljubljani, prav tako pa bi izboljšali varnost na ulicah ponoči. Seveda ni izvedljivo, da bi ponoči delovale vse linije, lahko pa bi delovalo glavnih nekaj linij, kot na primer za novo leto.«

Po pojasnila smo se obrnili na LPP. Odgovore je pripravila Mojca Mohar.

Koliko povezav avtobusov je leta 2019 vozilo ponoči? Katere povezave so bile to?

V smeri Šiške sta vozili liniji N1 in N5, v smeri Zaloga 11B, v smeri Dolgi most P+R linija 6, v smeri Rudnik linija N3, v smeri Nove Jarše in Zelena jama linija 2 in v smeri Štepanjsko naselje linija N5.

Pred epidemijo so imeli avtobusi večerne odhode z Bavarskega dvora ob 22.30, 23.00, 23.40 in 00.20.

Koliko povezav avtobusov danes vozi ponoči? Katere povezave so to?

Danes z Bavarskega dvora vozijo iste linije, ki imajo odhode ob 22.30, 23.15 in 24.00.

Če je razlika v številu povezav, zakaj je tako?

Do leta 2019 smo v nočnem času obratovali na nočnih linijah z intervalom na 40 minut in imeli zadnji odhod ob 00.20. Potniki s tem voznim redom niso bili najbolj zadovoljni zaradi relativno poznega zadnjega odhoda. V obdobju protikoronskih ukrepov smo obratovali do 22.30 in po sprostitvi teh ukrepov smo uveljavili nove odhode, pri čemer se je interval podaljšal za 5 minut, z zadnjim odhodom ob polnoči z Bavarskega dvora v vse smeri.

Bi se morebiti opredelili do predloga našega bralca, da bi ponoči delovale vsaj glavne povezave (če zdaj ne delujejo)? Če to ni izvedljivo, zakaj ne in kakšne bi bil posledice vpeljave nočnih povezav?

Milijonskih mest ni mogoče primerjati z Ljubljano. V primeru manjših mest pa so načini obratovanja v nočnem času različni.

V Trstu obratujejo štiri nočne linije, pri čemer redne linije nehajo obratovati že ob 21. uri. Podobno je tudi v Celovcu. Vsa večja mesta imajo vzpostavljene nočne linije, pri čemer tramvaji in podzemna železnica ne obratujeta v nočnem času.

Kar zadeva Ljubljano, smo na podlagi analiz ugotovili, da so avtobusi ponoči prepeljali izjemno majhno število potnikov, obenem pa smo se ponoči najbolj pogosto srečevali s potniki, ki so motili javni red in mir ter povzročali večjo materialno škodo na avtobusih.

Ocenjujemo, da je pokritost Ljubljane z linijami zelo dobra, pri čemer avtobusi ne obratujejo samo med polnočjo in četrto uro zjutraj.