Znana vplivnica Ana: Fantu sem zlomila penis, tako je bilo …

Ana Nello je vplivnica iz ZDA, ki s svojimi prigodami zabava 1,2 milijona sledilcev na Instagramu s serijo videoposnetkov, v katerih deli svoja najbolj zanimiva spolna doživetja. V eni od nedavnih epizod je odkrito spregovorila o nezgodi med seksom, v kateri se je resno poškodoval penis njenega partnerja.

Incident, pravi Ana, dokazuje, da se spolne poškodbe včasih dogajajo in da je pomembno o njih odkrito govoriti. »Zlomila sem mu penis,« je priznala. Skupaj sta končala na urgenci. »Zelo pomembno je, da ženske odkrito govorijo o svojih spolnih izkušnjah, saj je to najboljši način za odpravo občutka sramu v zvezi s seksom,« je dodala za tuje medije in povedala, da upa, da njeni videoposnetki pomagajo drugim ljudem ter da zanjo ni tabu tem.