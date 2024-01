Zdaj ima lahko za ljubljenčke kokoši

Marsikdo je verjetno že kdaj pomislil, da bi pustil vse in se preselil na otok. A če večina nas o tem samo sanjari, v resnici pa tega nikoli ne izvede, je 32-letna škotska kozmetičarka Ema Shortel od besed prešla k dejanjem. Leta 2020 se je iz Edinburga preselila na otok Skye in pravi, da za noben denar ne bi šla več nazaj v mesto.

Tja se je preselila skupaj z zaročencem, 36-letnim gradbincem Frazerjem. Otoško življenje, ki je, je prepričana, neprimerno bolj udobno kot življenje v mestu, predstavlja na družbenem omrežju tiktok, kjer jo spremlja več kot 88.000 sledilcev. Par je na otoku kupil zemljo, Frazer pa je postavil majhno kočo.

Z zaročencem Frazerjem sta morala sprva čez težko obdobje.

Prednost v mestu

»Selitev ni bila lahka. Prvih nekaj let sva gradila in se poskušala navaditi na novo življenje. Ves ta čas nisva vedela, ali bo koča uspela,« pripoveduje Ema. Gradila sta 14 mesecev, ves ta čas pa sta hodila tudi v službo. »Vesela sem, da sva vztrajala in prebrodila težko obdobje. Obožujeva življenje, ki ga živiva danes,« pravi Ema.

Par si je našel na otoku tudi službo: Ema ureja profile na družbenih omrežjih in fotografira, Frazer dela kot mizar.

Med prednostmi, ki jih navaja, so čudovit razgled na gore, kokoši, ki jih ima za ljubljenčke, čist zrak in številne divje živali, ki jih lahko vidi z domačega praga. »Moja najljubša stvar tukaj je mir, ki ga prinese to življenje, ko vem, da lahko peljem psa na sprehod in se sprehodim na hrib ter uživam v lepoti gorovja Cuillin, ne da bi videla živo dušo,« pravi Ema, ki pa priznava, da z zaročencem nekoliko pogrešata bližino trgovin in veganskih restavracij, kar je bila prednost v mestu.

Sicer pa otok, na katerem živita, ni ravno samoten, saj ima kar 13.143 prebivalcev. Vseeno pa je to v primerjavi s pol milijona prebivalcev Edinburga prava malenkost.