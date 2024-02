Zamrznjene cene na otoku Adak. So tudi take iz leta 1994

Restavracije s hitro prehrano so od nekdaj veljale za prežvekovalnice, kjer se človek lahko naje za malo denarja, a zadnja leta to ni več nujno tako, saj se cene menijev marsikje dvigajo v dvomestne vsote.

Ameriške potrošnike je tako kar presunila na youtubu objavljena reportaža fotografa Chrisa Luckhardta, ki je obiskal otok Adak na Aljaski in tam naletel na zapuščeno restavracijo McDonald's z jedilnikom in cenami iz leta 1994.

Big mac menu je leta 1994 stal 4,24 evra, zdaj lahko v ZDA stane tudi štirikrat toliko.

Zapuščeni lokal na otoku s 154 prebivalci je ostal, kot je bil ob zaprtju v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je McDonaldsov najslavnejši burger big mac stal 2,45 dolarja (zdaj bi bilo to okoli 2,26 evra), big mac menu pa 4,59 dolarja (preračunano 4,24 evra).

Malenkost višje

Za šest meknagcev je bilo treba odšteti 2,35 dolarja (2,17 evra), happy meal je stal 3,36 dolarja (3,10 evra), mcmuffin z jajcem pa 1,95 dolarja (1,80 evra). V nekaterih ameriških poslovalnicah je treba trenutno za bic mac meni, ki poleg burgerja vključuje še ocvrti krompirček in pijačo, odšteti tudi do 18 dolarjev (16,64 evra).

Zaprto že 30 let

Mimogrede, pri nas so cene v McDonaldsovih restavracijah še razmeroma nizke, saj big mac stane 3,90 evra, veliki meni pa 6,80 evra; malenkost višje so v aplikacijah za dostavo hrane glovo in wolt.

Cene McDonaldsovih izdelkov se po ZDA močno razlikujejo.

Kakor je na spletni novičarski strani HuffPost pojasnil David Klyman, analitik pri finančni družbi Klyman Financial, so »cene izdelkov v McDonaldsovih restavracijah odvisne od inflacije pa tudi od tržnih cen nepremičnin, cen goriva, obresti kreditov, vrednosti vozil, zdravstvenega zavarovanja in letalskega transporta, saj je treba sestavine dostavljati po vseh ZDA«.

Poleg tega lahko lastniki franšiznih restavracij (takšnih je v ZDA kar 90 odstotkov) sami določajo ceno izdelkov glede na višino minimalne plače, davkov na nepremičnine, cene najema prostorov in drugih dejavnikov, kar še dodatno poskrbi za zelo različne cene hrane v ameriških mcdonaldsih.