Za mikrostanovanje odštel premoženje: za sedem kvadratov 108 tisočakov

Pred dnevi je šokiral nepremičninski oglas v Londonu, ki je ponujal stanovanje, veliko pičlih sedem kvadratnih metrov, za šokantnih 60 tisočakov. Nedvomno pa bo še bolj osupnila vest, da je nepremičnina že prodana, in to še za višji znesek: kupec je namreč za skromen prostor v soseski Clapton odštel kar 108.000 evrov!

Skromna kopalnica s prho, vece školjko ter umivalnikom, zložljiva miza ter mikrovalovna pečica in omara, nad njima pa ležišče. To je vse, kar ponuja domovanje, in nedvomno odseva krizo na britanskem nepremičninskem trgu, o kuhinji, knjižnih policah in dnevnem kotičku lahko novi lastnik le sanja. A kljub temu se je odločil za nenavaden nakup na vzhodu prestolnice, morda po zgledu prejšnjega lastnika, ki je leta 2007 odštel še več in si v dobrem desetletju povrnil vložek; ne nazadnje mu je najemnik, ki je stanovanje uporabljal le za občasne prenočitve, vsak mesec odštel kar 960 evrov.

Bilo je celo najcenejše na trgu.

Mikrostanovanje, ki je bilo daleč najcenejše na širšem območju Claptona, tako le še potrjuje krizo na britanskem nepremičninskem trgu in zaradi podivjanih cen povečano povpraševanje po majhnih domovanjih; predvsem mladim so vsa spodobno velika stanovanja nedostopna, tako da bodo majhne površine v prihodnje nedvomno še ostale v ospredju, napovedujejo strokovnjaki.