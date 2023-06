To je vplivnež, ki poroča o življenju na Antarktiki (FOTO)

Če se pritožujete zaradi letošnjih vremenskih razmer, ki so še junija nekako aprilske, naj vas potolažimo, pustolovec Matty Jordan ima v tem trenutku zagotovo bolj neusmiljeno klimo. O tem ne more biti dvoma, saj živi v enem najhladnejših delov sveta, na Antarktiki. V bazi Scott, kjer prebiva, je bila temperatura ozračja včeraj dopoldne –14 stopinj Celzija, kar je za to območje skorajda tropska vročina. Mladenič, ki se je odločil za življenje na tem odročnem koncu sveta, pa se ne pritožuje, ampak utrinke iz svojega nenavadnega življenja na južnem polu deli na družbenih omrežjih.

Morebitnim obiskovalcem svetuje perilo iz merino volne.

Čeprav je v njegovi bližini bolj malo ljudi, Mattyju nikoli ni dolgčas. Bori se z viharji, srečuje s pingvini in počne še marsikaj, na kar prebivalci bolj običajnih življenjskih okolij ne bi niti pomislili. Ta torek je posnel prvi snežni metež v tem letu; uvrstil ga je pod vremenske razmere prve stopnje, kamor se uvrščajo najbolj skrajni pojavi. Z ekipo raziskovalcev pogosto sploh ne morejo iz bivališča, saj se temperature gibljejo med za človeka prenizkimi –60 in –70 stopinjami Celzija. Trenutno je baza potopljena v polletno obdobje polmraka, ko se sonce ne dvigne dovolj visoko, da bi se naredil dan. Spletne sledilce zabava s prizori, kot je pijača v pločevinki, ki zamrzne med nalivanjem v kozarec. Najbolj koristni pa so nasveti za vse tiste, ki bi hoteli slediti njegovim stopinjam in se odpraviti v kraje večnega snega in ledu. »Pri oblačilih je najpomembnejša spodnja plast, pri tej ni dobro zgrešiti. Mi nosimo osnovno plast oblačil iz merino volne,« razlaga. Ali je temu nasvetu sledila tudi nekdanja premierka Nove Zelandije Jacinda Ardern, ki ga je obiskala pred časom, ni znano. Mattyja, ki je na Antarktiki že pet let, mnogi občudujejo, sam pa glede življenja, ki ga živi, ostaja skromen, saj je to zanj nekaj vsakdanjega.

Matty je v bazi skupaj z ekipo raziskovalcev FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Osupljiv prizor je nastal maja letos.

Matty je s precej sledilci (na tiktoku jih ima več kot 383.000) svojevrsten vplivnež, hkrati pa daleč od klasičnih posameznikov, ki jih opredeljujemo s tem nazivom.