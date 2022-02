Spolno ga privlačijo baloni, doma jih ima več kot 50 tisoč (VIDEO)

Julius je obseden z baloni že od svojega četrtega leta, ko mu je mama podarila prvi balon. Od takrat je že več kot pet desetletij odvisen od njih – tako zelo, da ima v svoji hiši pravzaprav 'zavetišče za balone'. Ko je o svoji nenavadni fiksaciji spregovoril za oddajo Strange Addiction, ki jo predvaja ameriški TLC, je pojasnil: »Čudoviti so. Mehki, gladki, nežni. Z njimi imam povezavo. Vem, da baloni niso živi. Včasih pa se sprašujem, ali jih oživi moja ljubezen do njih.«

Njegova ljubezen do balonov pa ni le platonska – daleč od tega: »Moja ljubezen do balonov je tudi spolna ljubezen. Ko zagledam čudovit balon, mi začne srce hitreje utripati in vzburim se. Ko ga držim, ga objamem, poljubim, je kot da bi bil v nebesih.« Prav tako ima Julius ob sebi žensko, ki jo lahko objema in poljublja (in ne, ni iz balonov). »Moja žena meni, da je to čudno, vendar sprejema.«

Čez dan rešuje balone, »ki so v nevarnosti«

Njegova ljubezen do balonov je tako močna, da čez dan pogosto rešuje balone, za katere meni, da so v nevarnosti. »Grem v avtosalone in rešujem balone. Ko jih zgodaj zjutraj postavijo na plano, so res lepi. Ko jih opeče sonce, postanejo dolgočasni, deformirani. Počutim se, kot da jim dam drugo priložnost v življenju.«

Kljub zaskrbljenosti družine Julius pravi, da ne namerava končati svoje ljubezenske zveze z baloni. »Bil sem pri psihologu in edino, kar mi je rekel, je bilo: 'No, nikogar ne prizadeneš, zakaj bi torej skrbelo?'« V ljubezni do balonov ne vidi nič napačnega in z reševanjem in poljubljanjem balonov bo nadaljeval, dokler ga bo to osrečevalo.