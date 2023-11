Spletna stran za igre na srečo se je domislila prav posebne novosti

V času okoli noči čarovnic so se ljubitelji grozljivk lahko dodobra naužili svojega priljubljenega žanra, saj so grozljivkam posvetili večere številni televizijski kanali pa tudi kinematografi. Spletna stran za igre na srečo BestCasinoSites se je domislila prav posebnega načina, kako privabiti nove stranke: na svoji strani so objavili fotografije junakov klasičnih grozljivk v prenovljenih različicah.

Nova različica Nosferatuja FOTO: Midjourney, bestcasinosites

Novo verzijo likov, kot je Nosferatu iz filma iz leta 1922, in glavnega gremlina Stripa iz filma, ki je izšel leta 1984, je zanje izdelala umetna inteligenca. Generator Midjourney je dobil za nalogo predelavo likov iz filmov, starejših od leta 1990, naročeno pa mu je bilo tudi, da morajo biti pošasti prepoznavne, a vendar vidno spremenjene.

Ob pregledu novih verzij klasičnih likov lahko rečemo, da je največjo spremembo doživel duhec iz Izganjalcev duhov. V uspešnici iz leta 1984 je deloval skoraj prikupno in prav nič strašljivo, v novi verziji pa bi se belega debelinka gotovo hudo ustrašili, če bi vam prekrižal pot.

V drugačni podobi ... FOTO: Press Release

Računalniški um

Bolj ali manj strašljivo preobrazbo so doživeli med drugim še legendarni negativec iz sage Vojna zvezd Jabba, kraljica mati iz Osmega potnika, ameriški volkodlak in še nekateri drugi.

V filmu Legenda iz leta 1985 je igralec Tim Curry, ki je upodobil glavnega negativca, pred snemanjem svojih prizorov preživel pet ur v maski, a kljub temu, da je bil skrbno izdelan, ni bil tako grozljiv kakor variacija, ki jo je izdelala umetna inteligenca. Verjetno ne manjka več dosti do časov, ko nam bo grozljivke in fantazijske filme, morda pa tudi komedije in drame, od začetka do konca izdelal kar računalniški um, nekateri pa menijo, da mu bo to uspelo narediti še bolje kot človeškemu. Bolj optimistični napovedovalci prihodnosti vendarle opozarjajo, da nam bo ljudem vseeno vedno ljubši človeški pristop.