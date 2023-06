Šok za starejšo gospo v spalnici: ne boste verjeli, kdo je vstopil

V bližini hrvaškega mesta Petrinja je v nedeljo v stanovanjsko hišo vstopila lisica. Lastnica hiše je bila prepričana, da je v spalnico vstopil šakal, zato je poklicala na pomoč gasilce, ki so pri nenavadnem obisku posredovali.

Gasilci enote v Petrinji so se hitro odzvali na klic.

»Gospa je zaprla vrata in se boji vstopiti v hišo,« so ob klicu povedali stanovalci. Ob prihodu na kraj intervencije so nato gasilci v spalnici našli lisico, jo ujeli in izpustili nazaj v naravo.

Naselje Hrastovica južno od Petrinje sicer leži ob gozdnatem predelu, polnemu divjadi, zato prisotnost lisice ni presenetljiva.