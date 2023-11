Severne Irce moti skrivnostni zvok, zadevo preiskujejo tudi policisti

Predstavjajte si, da vas vsako noč iz spanja predrami skrivnosten zvok, za katerega ne veste, kaj ga povzroča in od kod prihaja. Prav to se že lep čas dogaja prebivalcem Omagha, majhnega mesta na Severnem Irskem.

Hrup je tako moteč in tako vztrajen, da so za pomoč zaprosili mestni svet. Po neuspešnem raziskovanju so se obupani prebivalci slednjič odločili poklicati na pomoč strokovnjake za zvok. Zvok, ki moti Omaghance, opisujejo kot vztranjo brenčanje ali brnenje. Ni podoben zvoku mimovozečih vozil, slišati pa ga je mogoče le pozno ponoči, običajno med polnočjo in 1.00.

Ena od lokalnih mestnih znamenitosti, spominski vrt za žrtve bombardiranja, ni med osumljenci. FOTO: Ballygally View Images, Getty Images

Nekateri menijo, da so na delu nezemljani.

Pojav preiskujejo tudi policisti

Nekateri so se tega že navadili, drugi vztrajajo, da je treba ukrepati. Pojav preiskujejo tudi policisti, ki pa še iščejo primerno opremo ali podjetje, ki bi jim pomagalo odkriti skrivnostnega brenčača. »Zaradi širokega območja, kjer so poročali o zvoku, je težko natančno določiti točen vir,« so sporočili možje v modrem.

Med ljudmi so se med tem pojavile najrazličnejše teorije. Nekateri menijo, da hrup povzročajo kmetijski ali tovarniški stroji, drugi, da bi bili lahko na delu nezemljani. »Zgodba, kot je ta, nekako ovita v skrivnost in spletke, lahko zelo zlahka postane predmet banalizacije, toda ljudje, s katerimi sem govoril, so zelo zaskrbljeni. Predvsem pa se želijo dobro naspati,« je komentiral mestni svetnik Stephen Donnelly.

Omagh, zanimivo, ni edino mesto, kjer se slišijo skrivnostni zvok. Angleška vasica Holmfield se je s podobnim spopadala več let. Dobil je celo ime: holmfieldsko brnenje.