Seks v zaporniški celici! Policistka Linda obsojena na 15 mesecev zapora

Petnajst mesecev zapora je kazen, ki jo je na sodišču v londonskem predmestju Isleworth v začetku tega tedna dobila 31-letna nekdanja pravosodna policistka Linda De Sousa Abreu. Zgodilo se je 25. junija lani v zaporu HMP Wandsworth, ko je kot paznica stopila v celico enega od zapornikov in seksala z njim.

Vedenje, ki je bilo neprimerno, spodkopava disciplino.

Vse to pa je posnel eden od zapornikov. Posnetek z žgečkljivo vsebino se je dva dni pozneje pojavil na spletu. Žensko, ki ima enega otroka, so 28. junija aretirali na londonskem letališču Heathrow, saj je želela odpotovati v špansko prestolnico Madrid. Še prej je poklicala v zapor in sporočila, da je ne bo v službo. Mesec dni pozneje je De Sousa Abreujeva priznala krivdo za neprimerno ravnanje v javni upravi, zdaj pa ji je sodnik tudi izrekel kazen.

Spolni odnosi z zapornikom

»Spravili ste se v spolne odnose z zapornikom. To je ogrozilo vašo vlogo policistke. Vedenje, ki je bilo neprimerno, spodkopava disciplino v zaporu in tudi za vaše kolegice policistke je pomenilo dodatno tveganje.«

Ena od pravosodnih policistk je namreč poudarila, da so bile pravosodne policistke po objavi posnetka tarča nadlegovanja drugih zapornikov. Druge pa so dodale, da so njihove otroke po objavi videoposnetka v šoli zbadali, češ, kaj njihove matere počnejo v službi.

Linda De Sousa Abreu se je zapletla z zapornikom. Foto: Linda.desousaabreu/fb

Na sodišču je bilo mogoče slišati še, da ima 31-letnica zgodovino slabega duševnega zdravja in travme ter da je privolila v spolne odnose z zapornikom na dan incidenta. Prav tako je privolila v to, da je bil hkrati prisoten drugi zapornik, ki je pozneje poslal videoposnetek prijatelju, ta pa ga je objavil na spletu.

Strinjala pa se je tudi s tem, da jo med seksom snema. Avgusta lani je sicer njena dobra prijateljica Hayley dejala, da je bila Linda De Sousa Abreu tarča izsiljevanja. Druge izbire, kot da seksa z zapornikom, naj tako sploh ne bi imela. Potem ko so našli njen račun na platformi onlyfans, naj bi ji namreč zaporniki grozili, da bodo o tem obvestili njenega moža. »V tej zgodbi je veliko več, kot si ljudje mislijo,« je sklenila.