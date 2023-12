Pri 70 letih rodila dvojčka: otroka sta bila spočeta s pomočjo umetne oploditve

Safina Namukwaya iz Ugande je pri 70 letih postala mlada mamica. Rodila je zdrava dvojčka, težka po 1,5 kilograma. Otroka sta na svet prijokala 29. novembra v 31. tednu nosečnosti s carskim rezom, njuna mama pa je postala ena najstarejših mam na svetu. »Počutim se odlično,« je izjavila. »Nekateri bodo rekli, da je 70 let previsoka starost, ampak Bog se je odločil, da mi pri teh letih nameni dvojčka. Nihče ne more omejevati Božje avtoritete in moči,« je prepričana Safina.

Zanositev označila za čudež

Otroka sta bila spočeta s pomočjo umetne oploditve z donatorskim jajčecem in spermo. Na kliniki za neplodnost v glavnem mestu Ugande, Kampali, kjer so ji pomagali zanositi, je pred tremi leti s pomočjo umetne oploditve že dobila hčerko. Safina je zanositev pri tej starosti ne glede na zdravniško pomoč označila za čudež, podobno pa menijo tudi na kliniki. »Gre za več kot medicinski uspeh; gre za moč in vztrajnost človeškega duha,« so zapisali na facebooku.

Partner jo je med nosečnostjo zapustil.

Nosečnost je preživela brez zapletov, težave, ki jih je imela, so bile povsem drugačne narave. Med nosečnostjo jo je namreč zapustil partner, ki se mu je zdelo, da sta še dva otroka vendarle preveč.

In zakaj se je sploh odločila zanositi v jeseni življenja? Kot je povedala novinarjem, so jo ljudje zbadali, ker ni imela otrok. »Pazila sem na tuje otroke, gledala sem, kako odraščajo in me nato zapuščajo. Spraševala sem se, kdo bo poskrbel zame, ko bom stara,« je pojasnila. Razkrila je tudi, da je v vasi, od koder prihaja, veliko ljudi, ki ji bodo pomagali poskrbeti za otroke.