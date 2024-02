Prepoznajte patološkega lažnivca: psihologinja razkriva znake

Psihologinja dr. Sarah Bishop opozarja na znake, na katere morate biti pozorni, da se ne bi znašli v podobni situaciji.

Nič ni hujšega kot ugotovitev, da vaš partner ni to, kar ste mislili, da je. Uporabnike TikToka je v zadnjem času pritegnila serija videoposnetkov z naslovom 'S kom, za vraga, sem se poročila?!', v kateri uporabnica opisuje svoj odnos z možem, ki se je izkazal za 'patološkega lažnivca'.

Ženska, ki se na spletu imenuje Reesa Teesa, je v seriji videoposnetkov delila šokantne trditve o svojem nekdanjem možu in podrobno opisala, kako mu je uspelo ustvariti zgodbo o popolnoma drugačnem življenju, kot ga je imel v resnici. Vse se je razkrilo, ko je Reesa pogledala širšo sliko in odkrila ogromno mrežo laži o družini, preteklih razmerjih, službah in financah svojega bivšega.

Mož naj bi jo nalagal, da je namestnik direktorja v velikem prehrambenem podjetju, v resnici pa je bil nekaj časa celo brezposeln. Obljubljal naj bi ji razkošna darila in luksuzne oddihe v tujini, a je tik pred nakupom vedno stisnil rep med noge. »Govoril mi je vse, kar sem želela slišati,« je pojasnila.

Ko je pogledala širšo sliko, je odkrila ogromno mrežo laži. FOTO: Fizkes Getty Images/istockphoto

Dodala je: »Verjamem, da je užival v tem, da sem bila navdušena nad stvarmi, ki jih nikoli ne bi mogla imeti. To je stopnja krutosti, ki je še vedno ne morem razumeti.«

Težko jih je razkriti

Dr. Sarah Bishop je za britanski Mirror povedala, kako ugotoviti, ali je vaš partner patološki lažnivec.

Pojasnila je: »Patološke lažnivce je zelo težko razkriti, saj so vešči manipuliranja in zavajanja. Lahko se zdijo očarljivi in karizmatični, zaradi česar ljudje težko spregledajo njihove laži. Dobri so v izmišljevanju verjetnih pojasnil, da bi prikrili svojo nepoštenost, kar še dodatno otežuje prepoznavanje njihovega vedenja.«

»Če vas je takšen človek posrkal v vrtinec laži, nikar ne krivite sebe, saj so zelo spretni. Verjetno niste edini, ki ga je ta oseba prelisičila. Hkrati je pomembno, da razmislite o dejavnikih, ki so vas spravili v to situacijo. Na primer, tisti, ki imajo nizko samozavest, so še posebej podvrženi manipulacijam, a obstajajo tudi izjeme.«

Kako prepoznati patološkega lažnivca?

Bishopova razkriva glavne znake, na katere morate biti pozorni:

Površinsko laskanje ali komplimenti, ki se zdijo neiskreni.

Izkazujejo vam pretirano naklonjenost ali pozornost.

Nedosledno vedenje: njihov šarm se vklopi in izklopi glede na situacijo.

Pomanjkanje pristnega zanimanja: nimajo interesa, da bi vas spoznali na globlji ravni.

Manipulativno vedenje, zapakirano kot šarm – tako dobijo, kar hočejo.

Obljubljal ji je luksuzne počitnice. FOTO: Gianluigibec77/getty Images

V daljšem razmerju s takšno osebo se lahko pojavijo naslednja vedenja:

V njihovih zgodbah ali razlagah so pogosto stvari, ki so nedosledne ali nelogične.

Pretirane ali grandiozne trditve o sebi ali svojih dosežkih.

Ne želijo navesti podrobnosti, izogibajo se dodatnim vprašanjem.

Prelagajo krivdo, izogibajo se odgovornosti za svoja dejanja.

Pomanjkanje obžalovanja: ne občutijo krivde, ko jih ujamete na laži.

Manipulativno vedenje, da bi dobili, kar hočejo.

Težave pri ohranjanju dolgoročnih odnosov zaradi nepoštenosti.

Tudi drugi jih pogosto ujamejo na laži.

Psihologinja opozarja še: »Ne pozabite, da lahko vsak naredi kaj od naštetega v daljšem časovnem obdobju, a če pri svojem partnerju te znake opažate pogosto, je to lahko znak, da ste v zvezi s patološkim lažnivcem.«