Prebivalci Nove Mehike podobni vesoljcem

Evropejci menimo, da so vsi Američani beli – vsaj če sodimo po seriji fotografij prebivalcev posameznih ameriških držav, ki jih je na podlagi mnenj spletnih uporabnikov iz Evrope izdelala umetna inteligenca.

Kdo ve, zakaj si prebivalce Alabame predstavljamo brez zob. Menda smo prepričani, da so vsi Utašani mormoni, prebivalce Nove Anglije pa si predstavljamo kot osebke dolgočasnega videza, ki so zamrznjeni v letu 1950. Na ukaz, naj izdela fotografijo Aljaščana, je ustvarila podobo moškega v zimski jakni, zakopanega v sneg, medtem ko je tipičen Kalifornijec lepo dekle z dolgimi valovitimi lasmi, v bluzi z globokim dekoltejem in s sončnimi očali, ki v rokah drži plastična kozarca s kavo in majhnega psa. Značilen Newyorčan naj bi bil moški v obleki in s kravato, okoli katerega letijo dolarski bankovci.

Le na koga spominja Novomehičan?

Nekako podobni vesoljcem

Sodeč po fotografijah, ki jih je ustvarilo orodje midjourney, se Evropejcem zdijo najsrečnejši prebivalci Floride – vzorec je debelušen, prijazen in do ušes nasmejan moški. Prebivalcev Illinoisa si očitno ne znamo predstavljati drugače kot z njihovo značilno poslastico, hot dogom v rokah, prebivalcev New Jerseyja pa ne brez krožnika špagetov pred seboj. In domačini iz Nove Mehike? Ti so nekako podobni vesoljcem, kar gre verjetno pripisati povezovanju zvezne države z NLP.

Na Floridi živijo zadovoljni ljudje.

Prav tam je namreč leta 1947 padel na zemljo razvpiti domnevni neznani leteči predmet, v katerem naj bi, če gre verjeti teoretikom zarot, našli tudi Nezemljana – zajela naj bi ga ameriška vojska. Prebivalce Idaha si Evropejci bojda predstavljamo kot kmete, ki gojijo krompir. Fotografija umetne inteligence tako prikazuje priletnega rdečeličnega bradača, ki v rokah drži velikanski pridelek.

Takole naj bi videli Idahovce.

V podobnem slogu so narejene fotografije preostalih prebivalcev zveznih držav. Le upamo lahko, da bomo kmalu videli tudi fotografije, ki bodo pokazale, kako si Evropejce predstavljajo Američani.