Pol milijona za podrtijo

Pravijo, da se glede na to, ali vidiš kozarec napol poln ali napol prazen, pokaže, ali si optimist ali pesimist, optimist na kvadrat pa bo najbrž moral biti kupec, ki bo za pol milijona dolarjev kupil napol porušeno hišo v Kaliforniji v ZDA.

Dokaz, da se je nepremičninskemu trgu ne le pri nas, temveč kar povsod po svetu enostavno zmešalo, prihaja iz kraja Monrovia na obrobju Los Angelesa. Tam za nekaj manj kot pol milijona dolarjev (499.999 dolarjev oz. 452.180 evra) ponujajo okoli 60 m2 velik bungalov. Vse bi bilo še lepo in prav, če hiše ne bi bilo zgolj polovica – na drugi del objekta, zgrajenega leta 1921, je maja letos namreč padel velikanski borovec in ga porušil. Nepremičninski agent Kevin Wheeler pravi, da je zanimanja kljub stanju hiše zares veliko, cena pa je menda za tisti konec neverjetno ugodna.

Hiša stoji blizu Los Angelesa. FOTO: Adamkaz/Getty Images

Čisti čudež

Dejstvo, da pri padcu drevesa ni bil ranjen noben od dveh stanovalcev, nepremičninar označuje kot čisti čudež, saj je prostorov, kamor sta lahko ušla, res malo. In zakaj sploh odhajata, če sta še živa in zdrava? »Starejša sta in nimata več energije,« je Wheeler razložil, zakaj se stanovalca nista odločila za popravilo doma.

Hiša ima eno kopalnico in eno spalnico, elektrika je izklopljena, vodovod pa še deluje. Zadnja vrata, skozi katera sta po padcu ušla stanovalca, še vedno stojijo. Nepremičninski agent pravi, da bo kupec verjetno ohranil zgolj eno steno hiše, vse drugo pa zgradil na novo.