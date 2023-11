Pol leta živel v trgovskem centru skrit pod tekočimi stopnicami

Kaj storiti, ko življenje s starši postane neznosno? Fant na Kitajskem se je domislil prav posebne rešitve. Varnostniki trgovskega središča v Šanghaju so pod tekočimi stopnicami našli skritega mladega moškega, ki naj bi tam že pol leta mirno prebival.

Pod stopnicami je postavil šotor za spanje, zraven pa pisalno mizo in stol. Telefon in računalnik je polnil na stroške trgovine, drugega pa ni počel, saj je hotel ostati neopazen. Ko ga je dobil eden od varnostnikov, je fant pojasnil, da se je v trgovski center umaknil, ker doma ni imel miru za učenje, izpit, ki ga je nameraval opravljati, pa je bil zelo pomemben.

Najemnina za enosobno stanovanje v Šanghaju se začne pri 700 evrih.

Različni odzivi

Dobrodušni varnostnik je ob odkritju, da se fant pripravlja za sprejemni izpit na fakulteto, popustil in mu dovolil, da se je še naprej učil pod stopnicami, obljubiti pa je moral, da bo odšel takoj po izpitu. Toda 30. oktobra ga je odkril drug varnostnik. Ta s skritim stanovalcem ni bil tako usmiljen. Poklical je policijo, ta je fanta aretirala.

Zgodba je odmevala v kitajskih medijih, odzivi pa so bili različni. Nekateri so menili, da je takšno parazitsko življenje nezaslišano, drugi pa so bili navdušeni nad mladeničevo iznajdljivostjo.

Njegova identiteta ni znana, saj je bil njegov obraz na posnetkih, ki so prišli v javnost, zakrit. Tako se tudi ne ve, ali mu je uspelo opraviti izpit, zaradi katerega se je odločil, da se bo odselil od doma. Mimogrede, cena najema enosobnega stanovanja v središču Šanghaja znaša od nekaj manj kot 700 do več kot 1500 evrov, nakup pa se začne pri 13.500 (!) evrih na kvadratni meter.