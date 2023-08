Po parjenju z bratom je poginil: Hughu (38) niso mogli več pomagati

Tragedija se je v morskem akvariju na Floridi v ZDA zgodila že aprila, zdaj pa so strokovnjaki tudi potrdili, kaj je bil vzrok, da je 38-letni samec morske krave poginil. Da je bilo to zaradi poškodb, ki jih je dobil med parjenjem z bratom, so zaposleni v laboratoriju sumili že od začetka, njihove sume so zdaj potrdili veterinarji.

»Hugh je bil ljubljenec vseh, ki smo proučevali te čudovite živali, in res nam je žal zanj, a takšno vedenje ni nič neobičajnega, zato nismo mogli vedeti, da se bo končalo, kot se je,« so v izjavi za javnost zapisali predstavniki akvarija. »Hugha in Buffeta smo ves dan opazovali, iskala sta pozornost drug pri drugem in izmenično izražala željo po parjenju. Tudi med samim dejanjem nihče od njiju ni kazal znakov nelagodja ali stresa, zato nismo čutili potrebe po posredovanju,« so opisali dogodke usodnega dne.

Ko se je zaposlenim v akvariju le zazdelo, da parjenje med samcema morskih krav postaja predivje, so ju poskušali zamotiti in tako ločiti, saj, kot pojasnjujejo, fizična ločitev pri teh živalih ni dobra rešitev, povzroča jim namreč stres, anksioznost in druge negativne posledice. A bilo je prepozno, kot je zdaj pokazala preiskava, je v Hughovem debelem črevesu med silovitim parjenjem nastala dobrih 14 centimetrov dolga raztrganina, kmalu je začel krvaveti in nekaj ur pozneje so ga zaposleni našli na dnu bazena.

Tragedija je bolj splet nesrečnih okoliščin kot napaka zaposlenih, brezbrižnost ali kaj podobnega.

»Zaposleni niso mogli vedeti, da se bo to zgodilo. Morske krave niso izbirčne pri izbiri partnerja za parjenje, spol in sorodstvena razmerja pri njih ne igrajo nobene vloge. Ko začutijo veliko slo, se spravijo na tistega, ki jim je najbližji, to so zaposleni v akvariju vedeli in niso posredovali. Tragedija je bolj splet nesrečnih okoliščin kot napaka zaposlenih, brezbrižnost ali kaj podobnega,« je pojasnila veterinarka Jenessa Gjeltema. Buffet že od bratove smrti živi sam, a ker so morske krave precej družabna bitja, se v akvariju trudijo, da bi mu čim prej priskrbeli družbo, kot je predlagal eden od obiskovalcev akvarija pod objavo o Hughovi smrti, bi bilo morda pametno, da je družba tokrat ženskega spola.

Buffetu iščejo novo družbo. FOTO: Naluphoto/getty Images