Kitajska trgovina, do katere lahko prideš samo s plezanjem po navpični steni

Slikoviti kitajski narodni park Shiniuzhai v provinci Hunan je priljubljena točka bolj ali manj adrenalinskih pohodnikov. Pred časom so tam nad 180-metrskim prepadom zgradili 300 metrov dolg stekleni most, na katerem se marsikateremu obiskovalcu tresejo noge. A pohodniki, ki si drznejo preizkusiti nenavaden občutek lebdenja v zraku na stekleni površini, so pravi amaterji v primerjavi s strankami nenavadne trgovine v parku.

Glede na to, da je trgovina 120 metrov nad tlemi, pritrjena na kamnito steno, je edina pot do nje plezanje po navpični površini. Lesena hiška je namenjena obiskovalcem vratolomne ferate; do trgovine se morajo povzpeti po strmi poti, opremljeni s kovinskimi ograjami, jeklenicami in lestvami.

Trgovina je bila nekoč koča, postavljena na polovici ferate in namenjena obiskovalcem, ki jih je nevarni vzpon že na tej točki utrudil, pred nekaj leti pa so jo spremenili v trgovinico. Obiskovalci v njej brezplačno dobijo vodo, drugi napitki pa so na voljo za plačilo. Odprta je v obdobju praznika sredi jeseni, tradicionalnega kitajskega praznika žetve.

Za Kitajce je ta praznik drugi najpomembnejši – takoj za novim letom. Datum se ravna po lunarnem koledarju, zato ni vsako leto enak, večinoma poteka med koncem septembra in začetkom oktobra. Družine takrat častijo polno luno in se sladkajo z mesečevimi kolački, tradicionalno sladico, ki je seveda na voljo tudi v najbrž najtežje dostopni trgovini na svetu.