Okronali bodo najboljšo bundesliga pričesko

Moška pričeska s kratkimi lasmi spredaj in po vrhu glave, a dolgimi zadaj, je pri nas dobila ime bundesilga, zanjo pa se odloča prav poseben tip moških. Medtem ko smo jo v sedemdesetih, ko se je pojavila, lahko občudovali na zvezdnikih, kot je David Bowie, v osemdesetih pa je postala splošno moderna, se je pozneje uveljavila predvsem pri oboževalcih nogometa ali country glasbe. V Ameriki, kjer se nad njo navdušujejo predvsem zadnji, tako vsako leto pripravijo celo tekmovanje za najboljšo bundesliga pričesko.

Merilo tudi dobrodelnost

Pred kratkim so razkrili 25 kandidatov, ki so se na prvenstvu USA Mullet Championships prebili v finale. Polfinaliste so od 9. do 13. oktobra izbirali spletni glasovalci, v velikem finalu pa jim bo na pomoč priskočila strokovna žirija. Ta bo pri izbiri zmagovalca, znan bo šele prihodnji teden, upoštevala tudi, koliko sredstev za dobrodelne namene je nabral: oboževalci lahko namreč v imenu svojega kandidata tudi darujejo denar. Izkupiček je namenjen vojnim veteranom.

Letošnji zmagovalec bo znan prihodnji teden.

Tekmovalci se s fotografijami kar najbolj potrudijo. Celoten videz pričeske, o kateri organizatorji tekmovanja pravijo, da je najdrznejša na svetu, popestrijo z oblačili, ki kažejo razgaljene mišice, če jih le imajo, in, v slogu zvezdnikov, s sončnimi očali. Navdušenje glasovalcev lovijo tudi z eksotičnimi in duhovitimi imeni pričesk. Lanski zmagovalec Scott Salvadore jo je poimenoval Lord's Drapes, kar bi lahko prevedli kot božje zavese. Poleg slave in dobrodelnega poslanstva se zmagovalec razveseli tudi denarne nagrade 9500 evrov.