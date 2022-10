Neverjetno: amputacijo opravili pred 31.000 leti

Odkritje, ki je nedvomno pretreslo naše poznavanje o kirurgiji: arheologi so namreč v plitvem grobu v odmaknjeni indonezijski jami Liang Tebo na Borneu odkrili okostje mladega človeka, ki so mu očitno amputirali levo nogo.

Obsežno medicinsko znanje

Radiokarbonsko datiranje je pokazalo, da so posmrtni ostanki v jami ležali kar 31.000 let, poročajo v reviji Nature: skelet so sicer odkrili že pred dvema letoma, a so morali izkopavanje zaradi širjenja covida-19 in napovedanih prepovedi gibanja ter prehajanja državnih meja prekiniti. Avstralski in indonezijski strokovnjaki so se nedavno vrnili v jamo in na okostju opravili še podrobne preiskave, ki so celo pokazale, da so mladostniku nogo odrezali že nekaj let prej, torej je po amputaciji živel še dolgo. In to čeprav naj bi bilo takratno medicinsko znanje pomanjkljivo, kar pa očitno ne drži; amputacija sicer zahteva podrobno poznavanje človeške anatomije in krvnega obtoka, potrebni so anestezija in antiseptiki, če poseg opišemo zelo grobo. Tak poseg je v medicini uveljavljen šele zadnje stoletje, a, kot kaže, ga je človek izvajal že tisočletja prej, torej dolgo, dolgo pred pojavom antibiotikov.

Levo nogo so odrezali v otroštvu, kažejo analize, operirani pa je živel še od šest do devet let, kar je izjemen uspeh, sploh zato, ker ni bilo sledi okužbe, na mestu amputacije pa se je oblikovala nova kostna rast. Tisti, ki so opravili operacijo pred več kot 30.000 leti, so torej dobro poznali anatomijo, saj so izvedli čisti poševni rez, znali so preprečiti usodno izgubo krvi in okužbo ter ustrezno negovati bolnika, da so se izognili poznejšim zapletom. Verjetno so si pomagali z zdravilnimi rastlinami iz deževnega gozda, ki so delovale kot antiseptiki, bolnika pa je zanesljivo skrbno negovala celotna skupnost.

Kost se je uspešno zarasla, na njej ni znakov okužbe. FOTO: Tim Maloney/AFP

Indonezijske jame so zadnja leta razkrivale napredne umetnine, kot kaže, pa tudi napredno medicinsko znanje prebivalcev izpred tisočletij.