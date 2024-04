Zaradi zastarelega zakona bodo kmalu vsi imeli enak priimek

Profesor ekonomije z univerze v Tokiu Hiroši Jošida je ustvaril simulacijo, ki je pokazala, da se bodo, če bo vse ostalo, kot je, do leta 2531 vsi Japonci pisali enako. Močno zastareli zakon iz leta 1898, ki pa še vedno velja, namreč določa, da morata imeti zakonca enak priimek in od lanskega leta je najpogostejši Sato, tako se piše kar 1,5 odstotka populacije. To se morda ne zdi veliko, a če se bo trend nadaljeval in bo v deželi vzhajajočega sonca vedno več Satojev, bo čez dobrih 500 let to edini priimek v deželi.

Tam letno zabeležijo okrog pol milijona novo sklenjenih zakonskih zvez, kar pomeni, da prav toliko ljudi letno izgubi svoj priimek in ga zamenja z novim, posledično vedno več ljudi prevzame priimek Sato. Do leta 2246 bo po izračunih profesorja Jošide že 50 odstotkov Japoncev s priimkom Sato, nato bo njihovo število še poskočilo.

Sato prevladuje že zdaj. FOTO: Photos/Getty Images

»Če bodo nekega dne vsi Sato, se bomo morali spomniti novega načina, kako naslavljati ljudi, to je lahko z imenom ali številko. Mislim, da takšen svet ne bo prav prijeten za življenje, še posebno če bomo nenadoma postali številke,« je za japonski časnik povedal ekonomist, prepričan, da se to ne bi zgodilo, če bi se lahko ljudje prosto odločali, kako se bodo pisali po poroki. »Seveda je treba upoštevati še staranje ljudstva, težava je tudi vedno manj rojstev, tako da je precej realna možnost, da do leta 2531 Japoncev sploh ne bo več,« je nekoliko v šali še dodal Jošida.