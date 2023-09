Največja britanska družina dobila 35. člana

Noelu in Sue Radford iz Morecamba v Lancashiru v Veliki Britaniji prav gotovo ni nikoli dolgčas: lastnika uspešne pekarne Radford Pie Company imata 21 otrok, pravkar pa sta se razveselila 14. vnuka. Na svet je 19. septembra prijokala punčka Elodie Jade, tretji otrok 22-letne Millie Radford.

Večina otrok, kar 19, skupaj s partnerji in podmladkom še vedno živi v domači hiši z desetimi sobami, ki sta jo zakonca, zdaj stara 52 in 48 let, kupila leta 2004. Kljub številnim otrokom se družina preživlja sama, s pekovskimi izdelki in pitami ter objavami na spletu, nastopali so tudi v resničnostni televizijski oddaji My 22 Kids & Counting. Družina rada pove, da jim nihče nikoli ni ničesar podaril in da so si vse, kar imajo, ustvarili sami.

Mama oziroma babica Sue je bila prisotna pri porodu. FOTO: Instagram

Postali so slavni leta 2008

Noel, ki se je izučil za peka, je leta 1999 odprl pekarno, preostalo je zgodovina. Par je postal slaven leta 2008, ko se je razvedelo, kako veliko družino imata, to pa je koristilo tudi družinskemu podjetju. Pred kratkim je celotna družina odšla na počitnice na Florido ter se soočila z očitki oboževalcev, da so potovanje gotovo dobili zastonj. Navedbe so ostro zanikali ter poudarili, da so si izlet v Ameriko plačali sami.

Elodie Jade ima kup tet in stricev. FOTO: Instagram

Noel in Sue sta prvega otroka, danes 33-letnega Chrisa, dobila leta 1989, ko je bil on star 18, ona pa komaj 14 let. Najmlajša hči Heidi se je rodila leta 2020. Millie, zdaj mama treh, je njun sedmi otrok. V družini se je 17. po vrsti rodil še Alfie, ki pa je tragično preminil. Se je pa Millie, mamica novorojenčice Elodie Jade, pred kratkim sprla z materjo, češ da ta služi s svojimi vnuki; povod za spor je bila Suejina objava na youtubu, v kateri so bili posnetki izleta v Disneyworld z vnuki. A kot kaže, je spor pozabljen, saj je na fotografijah z dojenčico, ki jih je Millie objavila na spletu, tudi Sue.