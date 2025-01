Najbližje uničenju doslej: ura sodnega dne zdaj kaže le še 89 sekund do polnoči

Znanstveniki pravijo, da je človeštvo uradno eno sekundo bližje uničenju sveta. Ura sodnega dne zdaj kaže 89 sekund do polnoči, eno sekundo bližje kot lani. To je tudi najbližje polnoči v 78-letni zgodovini, kar pomeni, da smo bližje svetovni katastrofi kot kadar koli prej.

»Uro smo nastavili bližje polnoči, ker ne vidimo zadostnega pozitivnega napredka pri globalnih izzivih, s katerimi se soočamo,« je dejal Daniel Holz, član upravnega odbora in fizik na Univerzi v Chicagu, in dodal, da je nova nastavitev opozorilo svetovnim voditeljem.

Neprofitna organizacija iz Chicaga Bulletin of Atomic Scientists, ki preračunava sekunde do uničenja, je kot razloge za premik navedla rusko-ukrajinsko vojno, nenehne konflikte na Bližnjem vzhodu, grožnjo jedrske vojne, podnebne spremembe, grozečo pandemijo ptičje gripe in oboroževalno tekmo z umetno inteligenco.

»Vojna v Ukrajini še naprej grozi kot glavni vir jedrskega tveganja. Ta konflikt bi lahko eskaliral in vključil jedrsko orožje kadar koli zaradi nepremišljene odločitve ali nesreče in napačne ocene,« je dejal Holz.

Bomo spet potrebovali bunkerje? FOTO: Handout./Reuters

Jedrski daljni vzhod

Bližnji vzhod je bil še en vir nestabilnosti z vojno med Izraelom in Gazo ter širšimi regionalnimi sovražnostmi, ki vključujejo države, vključno z Iranom. Jedrska Kitajska je medtem okrepila vojaški pritisk v bližini Tajvana, jedrska Severna Koreja pa nadaljuje preizkuse različnih balističnih raket.

Osupljiv napredek na področju umetne inteligence je med nekaterimi strokovnjaki spodbudil zaskrbljenost. FOTO: Osebni Arhiv

Podnebne spremembe predstavljajo še eno eksistencialno grožnjo. Lansko leto je bilo po mnenju znanstvenikov Svetovne meteorološke organizacije Združenih narodov najbolj vroče v zgodovini.

Lani je bil prav tako opazen osupljiv napredek na področju umetne inteligence, kar je med nekaterimi strokovnjaki spodbudilo večjo zaskrbljenost glede njenih vojaških aplikacij in tveganj za globalno varnost.

Uro sodnega dne so ustvarili leta 1947 med hladno vojno, ki je sledila drugi svetovni vojni. Namen je bil opozarjanje na nevarnosti, ki prežijo na človeštvo. Od leta 2023 je bila ura nastavljena na 90 sekund do polnoči.