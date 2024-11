Na Filipinih lahko prespite v petelinu

Če ste željni bivanja v kar se da nenavadnih hotelih, se vsekakor morate odpraviti na Filipine, natančneje v mesto Campuestohan v provinci Negros Occidental. Tam vas čaka velikanski petelin, v trebuhu katerega lahko prespite za dobrih 71 evrov na dan.

Visok je 34.931, širok 12.127 in dolg 28.172 metrov in je uradno največja zgradba v obliki petelina na svetu. Postavljen je v letovišču z zabaviščno-adrenalinskim parkom Campuestohan Highland Resort, družbo pa mu delajo prav tako precej mogočni kipi dinozavrov.

Petelin je prava gradbena mojstrovina, saj je postaviti takšno zgradbo izjemno zahtevno. »Želel sem ustvariti nekaj, kar bi naredilo vtis in očaralo množice,« pojasnjuje Ricardo Cano Gwapo Tan, ki je idejno zasnoval stavbo in izpeljal gradbena dela. Petelina so začeli graditi junija 2023, dokončan pa je bil 8. septembra letos.

Hotel ima 15 sob, namenjenih manjšim ali večjim družinam, lastnik pa rad pove, da so v sobah klime, velike udobne postelje, veliki televizijski sprejemniki in vroča voda za prhanje. Zatrjuje tudi, da je hotel, čeprav je bil zgrajen v le 456 dneh, trden in ga nevihte in tajfuni, značilni za te kraje, ne bodo porušili.

Odločitev, da bo hotel oblikovan kot petelin, ni bila naključna. Kraji, v katerih stoji, so znani po svojih plemenskih petelinih, kot pojasnjuje Tan, pa mir, odločnost in moč, ki jih odraža petelin, spominjajo na značaj tamkajšnjih prebivalcev.

Zemljo, na kateri stoji petelin, je kupila Ricardova žena Nita leta 2010. Očarana nad pogledom na visokogorje sta začela čistiti teren in graditi, kljub temu da na območju ni bilo elektrike in je bilo težko dostopno, saj ni tja vodila nobena cesta. Danes tam stojijo trije bazeni, restavracija, hoteli in kavarna. Letovišče je poleg dinozavrov posejano s kipi stripovskih in risanih junakov, pa tudi živali, kralj te zabavne družbe pa je seveda velikanski petelin.