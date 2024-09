Mamute nemara iztrebila bolezen, ki jo ima ogromno ljudi

Zakaj so izumrli mamuti, kljub različnim znanstvenim teorijam, enako kot je to pri izumrtju dinozavrov, ostaja skrivnost. Tudi najnovejšo, precej nenavadno, bo zagotovo težko dokazati, je pa že misel, da bi se to lahko zgodilo na način, kot trdijo raziskovalci izraelskih zasebnih podjetij in ruski znanstveniki z Ruske akademije znanosti in v Italiji, šokantna.

Skupina, ki se je ukvarjala s problemom, je temeljito raziskala ostanke štirih mamutov. Ugotovili so, da je na vseh cvetni prah, ter našli znake, da so imeli alergije. To jih je vodilo k zamisli, da je alergija na cvetni prah morda škodovala predhodnikom slonov tako, da je zmanjšala njihovo sposobnost zaznavanja, iskanja partnerja in razmnoževanja. Po mnenju raziskovalcev bi lahko seneni nahod povzročil dolgoročen padec rodnosti, kar je na koncu vodilo v izumrtje vrste pred približno 4000 leti. Težava se je najverjetneje začela zaradi konca ledene dobe pred približno 10.000 leti. Takrat so se mamuti prvič srečali s cvetočimi rastlinami.

Konec ledene dobe je prinesel cvetni prah. FOTO: Daniel Eskridge/Getty Images/istockphoto

»V vzorcih mamutov smo našli dokaze o alergijah in morda so izumrli, ker so se med sezono parjenja pri njih pojavile alergije na cvetni prah, kar jim je preprečilo, da bi našli drug drugega in se razmnoževali,« pojasnjuje glavni avtor študije Gleb Zilberstein iz podjetja Spectrophon.

Drugi teoriji

Klasična teorija, ki jo učijo tudi v šolah, pravi, da so mamuti izumrli zaradi podnebnih sprememb, nekateri menijo, da jih je iztrebil človek.

Zaradi alergij se pari med paritveno sezono morda niso našli.

Velika večina vrst je izumrla po koncu zadnje ledene dobe, pred približno 12.000 leti. Zadnji celinski dlakavi mamuti so v Sibiriji izumrli kakšnih 2000 let pozneje kot večina. Izjema so bili mamuti, ki so ostali ločeni od celine na otokih, zadnji dlakavi mamuti na Wranglovem otoku v severovzhodni Sibiriji pa so bili žrtve lova 1650 let pr. n. št.