Kupca skoraj kap, ko je v vitrini zagledal miš, poglejte, kaj je počela (VIDEO)

Glodavci so razširjeni v mestih in zaidejo lahko tudi tja, kjer si jih ljudje najmanj želimo videti – v bližino hrane oziroma živil. Srbski mediji so objavili posnetek, na katerem se miš v vitrini, polni mesa, prehranjuje s klobaso.

Dodajajo, da sodeč po tem, koliko je miš pojedla, lahko sklepajo, da je v vitrini že dlje in da se nihče od zaposlenih še ni odzval.

»Jutri bo v akciji klobasa, če bo miš pustila kak košček,« je zapisala avtorica posnetka in ga objavila na družbenem omrežju X.

Objava je bila pričakovano deležna številnih komentarjev zgroženih ljudi, ki ne morejo verjeti, kako neodgovorni so lahko nekateri trgovci v srbskih trgovinah.

»Nov izdelek, mišje klobase, poleg pa dobite še mišjo mrzlico«; »Domača klobasa. Mišek ne bi jedel tiste z aditivi« so se šalili komentatorji.

O mišji mrzlici

A bolezni mišja mrzlica ne gre jemati zlahka. Ljudje smo naključni gostitelji virusa. Predpostavlja se, da se bolezen z glodavca na človeka prenese prek vdihavanja virusov, ki so v delcih izločkov (seč, iztrebki, slina) glodavcev. S temi se lahko okužijo hrana, voda in okolje.

Bolezenski znaki so deloma odvisni tudi od vrste virusa, ki je okužbo povzročil. V prvi fazi, ki traja nekaj dni, je prisotna predvsem visoka vročina, mrzlica, močan glavobol, močne bolečine v ledvenem predelu in trebuhu. Pojavijo se bolečine pri gibanju očesnih zrkel, očesne veznice so močno pordele, bolnik je v obraz rdeč, kot bi bil opečen po sončenju. Pri lažji obliki se v tej fazi obolenje konča in bolnik ozdravi brez posledic.

V težkih primerih bolezni po nekaj dnevih visoke vročine nastopi hipotenzivna faza, ko pride do nenadnega padca krvnega pritiska. Bolnik postane nemiren, pojavijo se motnje zavesti, krči, krvavitve v koži in sluznicah.