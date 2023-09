Koala Claude poglodal za 3000 evrov sadik: tako sit, da se niti premakniti ni mogel

Koala Claude je v drevesnici blizu avstralskega Brisbana obgrizla sadike evkaliptusa in povzročila za več kot 3000 evrov škode. Uslužbenci rastlinjaka so pri iskanju krivca dolgo tavali v temi, naposled pa so koalo zalotili. V drevesnici v bližini mesta Lismore na skrajnem severovzhodu Novega Južnega Walesa so prve pogrizene sadike opazili pred nekaj meseci. »Bilo je izjemno skrivnostno,« je dogajanje opisal lastnik rastlinjaka Humphrey Herington.

Več tednov se je spraševal, kdo jih gloda. Sprva je domneval, da bi lahko bile krive pobegle koze, pomislil je tudi na oposuma. Nato pa je nekega dne vkorakal v drevesnico in zagledal koalo, ki je pojedla toliko evkaliptusa, da se še premakniti ni mogla.

Koale obožujejo evkaliptus. FOTO: Markpiovesan, Getty Images

Bil je videti zadovoljen

»Videti je bilo, kot da je zelo sit in zadovoljen s seboj,« je o srečanju s samčkom Claudom povedal Herington. Gosta je odnesel na bližnje drevo, a se je koala po le nekaj dnevih spet prikradla v drevesnico. Uslužbenci okrog rastlinjaka že postavljajo ograjo, ki bo živalim preprečila dostop do evkaliptusa.

Nekaj tisoč sadik, ki jih je Claude pogrizel, je bilo namenjenih pogozdovanju s temi rastlinami, saj so koale na tem območju med drugim zaradi gozdnih požarov in vse pogostejših sušnih obdobij izgubile ogromno življenjskega prostora in virov prehranjevanja. Na vzhodni obali Avstralije so od lani tudi na seznamu ogroženih živalskih vrst.

Leta 2021 so oblasti Novega Južnega Walesa opozorile, da bi lahko koale ob neukrepanju izumrle do leta 2050. Po nekaterih ocenah okoljevarstvenih skupin jih je v divjini le še okoli 50.000.