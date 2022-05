Kavbojke samo za najpogumnejše: razkrijejo skoraj vse, spodnje hlačke so prepovedane (FOTO)

Kavbojke so kos oblačila, ki ga ima v omari vsaka ženska, a novi model, ki ga prodaja kitajski prodajalec hitre mode Shein, boste našli le v omari najdrznejših predstavnic nežnejšega spola. So zelo izzivalne in pod njimi je nemogoče nositi spodnje perilo. Gre za kavbojke z visokim pasom, ki so po celotni dolžini nog razrezane, nato pa povezane s kovinskimi obročki. Stanejo 22 evrov, uporabnice so jih ocenile s petimi zvezdicami, komentarji pa kažejo, da so nad njimi navdušene.

Kavbojke za drzne ženske. FOTO: Shein, zaslonski posnetek

Tudi najslavnejša starleta na svetu, Kim Kardashian, ima podoben model kavbojk, le da so te še drznejše. V celoti so razrezane tako spredaj kot zadaj, vzdolž celih nog, povezane pa so le z nitmi.